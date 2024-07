Biden busca reafirmar su liderazgo ante los líderes de la OTAN y apela a la "vecindad" de la Alianza

Joe Biden ha apelado a la "vecindad" que representa la OTAN asegurando que ser de un vecindario significa que "cuando los matones amenazan el bloque, tú intervienes". En la cena de gala celebrada este miércoles en la Casa Blanca por el 75 aniversario de la Alianza, el presidente de EEUU ha recordado que "somos vecinos porque todos compartimos creencias comunes".

"Hace 75 años, cuando nuestras naciones crearon la OTAN, el expresidente Truman dijo, y cito: 'Lo que Estamos a punto de hacer aquí es un acto de buena vecindad'”, ha afirmado.

Aunque con este evento Biden ha buscado reforzar su liderazgo, cuestionado por sus últimas actuaciones públicas, durante su discurso, que ha leído en un teleprompter, se ha trabado y confundido en algunos momentos: "Los aliados en esta sala, no solo comparten un idioma común, no compartimos un idioma común, nosotros sí, no compartimos una frontera común, sino que somos vecinos...".

Normalmente, estos pequeños errores no llamarían la atención, pero que actualmente el demócrata tiene todos los ojos puestos en su forma de actuar y cada fallo amplía las voces que le presionan para abandonar la carrera presidencial.

El presidente subrayado que "esta idea simple pero profunda está en el corazón de nuestra alianza" y “ha permitido a nuestras naciones enfrentar cualquier amenaza con fuerza y determinación". "Sobre todo, ha permitido a mujeres y hombres, generaciones, conocer vidas de libertad, seguridad y democracia", ha recalcado.

A la cena han acudido los líderes de los países miembros y también el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Compromiso con Ucrania

La cumbre, que comenzó el martes, se está centrando en mostrar el apoyo de la Alianza a Ucrania y el martes Joe Biden anunció una entrega "histórica" de defensas aéreas.

Concretamente, Estados Unidos, Alemania y Rumanía anunciaron el envío de baterías Patriot adicionales a Ucrania, mientras que Países Bajos y otros socios donarán componentes Patriot para permitir la operación de una batería antiaérea de ese tipo e Italia donará un sistema SAMP-T. EEUU también confirmó este miércoles que la transferencia prevista de cazas F-16 para Ucrania está en marcha y culminará este verano.

Asimismo, en la primera jornada se comprometieron a destinar al menos otros 40.000 millones de euros de apoyo militar para Kiev el año próximo. "Tomamos decisiones importantes para fortalecer la OTAN y hacer que los aliados sean más seguros, y para garantizar que compartimos la carga de mantener nuestra seguridad", afirmó en una rueda de prensa el secretario general aliado, Jens Stoltenberg.

Los líderes aliados dieron este miércoles un fuerte espaldarazo a Ucrania al declarar en su declaración conjunta que el país está en un camino “irreversible” hacia su adhesión a la OTAN, aunque volvieron a evitar fijar una fecha para ello y aseguraron que ocurrirá cuando se den las condiciones.

Disuasión y defensa

Los aliados acordaron este miércoles igualmente adaptar la estructura de mando de la OTAN y mejorar sus sistemas integrados de defensa aérea y antimisiles.

Desde hoy ya está operativo un nuevo sistema estadounidense de defensa contra misiles balísticos en Redzikowo (Polonia).

Denominado "Aegis Ashore”, forma parte del escudo antimisiles más amplio de la OTAN y está diseñado para detectar, rastrear e interceptar misiles balísticos en vuelo.

La OTAN también acordó hoy crear un Centro Integrado de Ciberdefensa para mejorar la protección de las redes de la Alianza y de los aliados, y del uso del ciberespacio como dominio operativo.

El Centro informará a los mandos militares de la OTAN sobre posibles amenazas y vulnerabilidades en el ciberespacio, incluidas las infraestructuras críticas civiles de propiedad privada necesarias para apoyar las actividades militares.

Apoyo chino a Rusia

Los líderes consideraron que “las ambiciones declaradas y las políticas coercitivas de China siguen desafiando nuestros intereses, seguridad y valores”, algo que reforzaron con la invitación a la cumbre de los líderes de Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda.

En concreto, señalaron su “profunda preocupación” por la "asociación estratégica” entre Rusia y China y alertaron de que se enfrentan a “amenazas híbridas, cibernéticas, espaciales y de otro tipo, así como a actividades maliciosas de actores estatales y no estatales”.

"El mensaje enviado por la OTAN desde esta cumbre es muy fuerte y muy claro: estamos definiendo claramente la responsabilidad de China respecto a su facilitación de la guerra de agresión rusa contra Ucrania", dijo Stoltenberg.

Aunque la Alianza no tiene constancia de que Pekín esté suministrando armas directamente a Rusia, ha advertido de que le envía la tecnología y microelectrónica que necesita para crear armamento.

Consejo OTAN-Ucrania

El jueves, en la última jornada de la cumbre, los líderes aliados participarán en un Consejo OTAN-Ucrania con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Por último, mantendrán una sesión de trabajo con sus homólogos de Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur para hablar de las amenazas comunes a su seguridad y de los retos que plantea China en el Indo-Pacífico.

En la bilateral que mantuvieron el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz, los dos mandatarios subrayaron que ambos seguirán apoyando a Ucrania el tiempo necesario y dijeron que la celebración de la cumbre el próximo año en La Haya servirá para reafirmar su compromiso con los principios de la paz, seguridad y estabilidad de Europa.

Preguntado por el compromiso del futuro Gobierno estadounidense, Stoltenberg dijo que la OTAN “es un poco como un matrimonio en el que hay que mantener el compromiso diario” ya que “realmente nos interesa a todos permanecer juntos, y eso también va por Estados Unidos”.