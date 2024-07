George Clooney da la espalda a Biden: "No vamos a ganar con él en las elecciones de noviembre "

Los apoyos a la campaña presidencial de Joe Biden se van desvaneciendo cada día que pasa, al ritmo que se acrecientan las dudas entre los demócratas sobre su candidatura y su capacidad para derrotar a Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre.

Este miércoles a Biden, que se encuentra en la Cumbre de la OTAN, le han surgido dos voces críticas muy relevantes: la expresidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, y el actor George Clooney, quien hace tan solo unas semanas participó junto al candidato demócrata en una recaudación de fondos.

En un artículo de opinión publicado en el New York Times, la estrella de Hollywood se mostró muy dura con el empecinamiento de Biden de seguir adelante con su candidatura. "No vamos a ganar en noviembre con este presidente. Además de eso, no ganaremos la Cámara y vamos a perder el Senado".

"Es devastador decirlo, pero el Joe Biden con el que estuve hace tres semanas en la recaudación de fondos no era el Joe Biden del 'gran maldito trato' de 2010. Ni siquiera era el Joe Biden de 2020. Era el mismo hombre que todos presenciamos en el debate", subrayó Clooney.

"Amo a Joe Biden como senador, como vicepresidente y como presidente, no es ningún secreto, pero una batalla que no puede ganar es la del tiempo", lamenta Clooney.

La estrella de Hollywood es uno de los principales donantes del Partido Demócrata, ya que recaudó importantes sumas de dinero para apoyar a Obama en 2012, Hillary Clinton en 2016 y al propio Biden en las últimas elecciones de 2020.