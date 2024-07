Líneas azules en la carretera: qué significa la nueva señal que preocupa a los conductores en España

Pocas situaciones hay más preocupantes que la de ir conduciendo y darte cuenta que te has saltado una señal, un semáforo o un radar. O incluso alguna marca vial que no sabemos realmente lo que significa. En esos momentos nos persigue la duda de si hemos cometido alguna infracción y, por lo tanto, si tendremos que pagar alguna multa o si perderemos puntos.

Esa situación de intranquilidad es compartida por todos los conductores y es que muchas veces no sabemos el significado de las señales o marcas que nos encontramos. El organismo encargado de informarnos e instruirnos en esta materia es la Dirección General de Tráfico.

La DGT, junto a la Guardia Civil, se encarga de que los códigos y normas de circulación sean respetados en todos los usuarios de la vía. Recientemente, hay algunos conductores que se han visto alertados por una situación y es la aparición de unas marcas azules en las autovías cuyo significado desconocen. Una preocupación que ha ido pasando de unos a otros generando una cierta alerta.

¿Qué son las marcas azules de la carretera?

Cuando circulamos por las carreteras españolas es frecuente ver líneas de diferentes colores. Lo normal es que sean blancas. O incluso amarillas en caso de obras o algún tipo de alerta. Pero también hay rojas. Sin embargo, algunos conductores se han dado cuenta de que recientemente han visto líneas pintadas de otro color.

Concretamente de color azul. Un tono con el que no estamos muy familiarizados en este ámbito. Este escenario, que no suele presenciarse con asiduidad en las autopistas españolas, es habitual contemplarlo en las carreteras nacionales. Se trata de una nueva señalización de la Dirección General de Tráfico, pero que no tiene ninguna funcionalidad a la hora de mejorar el tráfico o la seguridad en las vías.

La respuesta a esta pregunta la responden empresas tecnológicas que se dedican al sector que trabajan este tipo de materias. Y es que las marcas azules en las carreteras no tienen nada que ver con el tráfico, sino que muestran por dónde están desplegados los cables de fibra óptica que dan cobertura a esa zona en cuestión.

La utilización de estas líneas de color azul servirá en un futuro para señalar dónde se encuentra una avería de la fibra óptica y, por otro, evitará que se rompan estos delicados cables ante el paso de los ciudadanos de algún tipo de obra realizada en el municipio.

De viaje por el norte, nos ha llamado la atención una línea azul que había en la carretera



Parece que señaliza la canalización dela fibra óptica pic.twitter.com/U509Q3ulGZ — 🎶 EL DESCAMPAO Podcast 🎶 (@el_descampao) January 20, 2018

Al ver estas marcas tan extrañas, muchas personas las han confundido con las que solemos ver en las ciudades. Sin embargo, estas solo definen zonas de estacionamiento y de aparcamiento. Obviamente, estas líneas azules no podrían referirse a esta cuestión al situarse en plenas carreteras nacionales y autovías. Y de hecho, como decíamos, no tienen ninguna afectación al tráfico.

Por ello, si eres conductor y te encuentras alguna de estas líneas pintadas en la carretera, no debes preocuparte. Se trata de una indicación que no es para ti, sino para las empresas tecnológicas que trabajan con sistemas de fibra óptima por los diferentes municipios y ciudades.