Renault fija en Eslovenia su segunda 'casa' del eléctrico; España luchará por un máximo de 250.000 coches

El Grupo Renault ha asignado la fabricación del próximo Renault Twingo a la fábrica de Eslovenia. Se trata de un nuevo modelo 100% eléctrico que se construirá en la planta Novo Mesto, al sureste de este país.

Una asignación que se ha confirmado esta semana tras firmar un memorando de entendimiento entre la marca del rombo y el gobierno esloveno, según ha informado la agencia de noticias local STA y ha recogido la agencia Efe.

En cuanto a la producción de este modelo, empezará en 2026 y se estima que se fabricarán 150.000 unidades anuales. Un proyecto, además, que cuenta con subvenciones del estado esloveno, según la prensa local, si bien el total de la inversión aún no se ha revelado.

Anticipo del Renault Twingo de 2026.

La planta de Novo Mesto, que emplea a unas 1.400 personas, producía hasta hace poco los modelos Renault Clio y Renault Twingo, pero desde junio sólo se dedica a la producción del primero.

De ahí que para buscar un futuro a la planta comenzaran las negociaciones hace un año y medio, según ha explicado el primer ministro esloveno, Robert Golob, al recordar que la fábrica se enfrentaba entonces a una reducción de empleados.

Anticipo del Renault Twingo de 2026.

Situación en España

Una asignación a Eslovenia que, de rebote y en parte afecta a España, a las plantas que Renault tiene en Valladolid y Palencia. Y decimos esto ya que Renault en su día decidió montar la fabricación del coche eléctrico en Francia y más en concreto en tres factorías: Douai, Maubeuge y Ruitz.

Con estas tres plantas, la producción estimada sería de 400.000 unidades, con posibilidad de subir hasta las 600.000 unidades cuando el Renault 5 y el Renault 4 estén a buen ritmo de producción.

Y también se conoce que la intención de Renault es de vender un millón de coches eléctricos en 2030. De ahí que con las 600.000 unidades del polo eléctrico francés no lleguen a la cifra total.

Josep María Recasens, responsable de estrategia y negocio del Grupo Renault.

Además, tampoco se puede llegar a esa cifra solo con dos modelos. ¿Entonces? Pues bien, aquí quedarían, por tanto, otros 400.000 coches eléctricos que son los que pelean los diferentes países (además de nuevos coches eléctricos). Y España, es uno de ellos, con las fábricas de Palencia y Valladolid.

No obstante, si ahora la asignación del Twingo es para Eslovenia con un ritmo de alrededor de 150.000 unidades, esto quiere decir que los 250.000 restantes coches eléctricos para llegar al millón serían los que podría 'pelear' España para sus fábricas.

Y en este sentido, recordamos que Renault España quiere que en sus fábricas se ensamblen eléctricos, pero también modelos de combustión en la misma línea. De ahí que sería Palencia, que es la que fabrica los SUV grandes (Austral, Rafale y Espace) sería la que podría optar más fácilmente para fabricar algún que otro coche eléctrico de gran tamaño (segmento C o D) 100% eléctrico, según nuestras estimaciones.

No obstante, y teniendo en cuenta que la fabricación del Twingo se realizará en 2026 y ahora en 2024 ha sido la asignación, todo apunta a que no será hasta dentro de al menos uno o quizás dos años cuando Renault España conozca si puede fabricar algún eléctrico en sus plantas. De ahí que es más que probable que la fabricación de eléctricos más grandes por parte de Renault no se produzca hasta al menos 2028.

Precisamente la llegada de Josep María Recasens, mano derecha de Luca de Meo, a la presidencia de Anfac, podría ser un aliciente más para encontrar las sinergias entre estas asignaciones futuras de Renault y las posibles ayudas y subvenciones estatales.