Oleada de robos en Valdebebas: "Estamos hartos de la inseguridad, no tenemos ni comisaría de Policía"

"Nos han robado ya a todos en el barrio, esto se ha convertido en un verdadero problema". Es el lamento de uno de los muchos hosteleros de Valdebebas que han sufrido robos en sus locales, un tema que ha generado un sentimiento de inseguridad a muchos vecinos del barrio, que también han registrado robos en sus coches o en sus garajes.

Como no puede ser de otro modo, están hartos. Dicen que no es justo que en Valdebebas no haya servicios esenciales como un centro de salud o una comisaría de Policía. Este último, "completamente necesario" por la oleada de atracos.

El último robo en Valdebebas fue el pasado domingo 20 de octubre a las 23.09 horas, en el restaurante Carpanes 55, ubicado en la esquina de las calles Juan Antonio Samaranch, y Fernando Higueras.

Joaquín, su dueño, explica en conversación telefónica a Madrid Total que los ladrones rompieron el cristal "con una tapa de alcantarilla" que habían arrancado de la calle, al parecer, es su modus operandi habitual.

"Creo que los ladrones tenían que conocer el local, quizás habían venido como clientes, porque sabían dónde buscar. Se llevaron el dinero en efectivo de la recaudación, es lo que hacen siempre que han entrado en otros negocios", cuenta.

Joaquín, vecino de Valdebebas desde el año 2014, narra que los ladrones "entran a robar a locales de todo tipo" no solo en restaurantes y bares: "La sensación de impotencia es tremenda, sobre todo teniendo en cuenta lo mucho que cuesta montar un negocio, como para que alguien te lo destroce en unos pocos minutos".

Concejal @davidperez un nuevo robo en Valdebebas.



Hay que buscar una solución, y de usted, es responsabilidad en gran medida.



La inseguridad en Valdebebas es una palabra que se repite últimamente.



¿Nos puede ayudar? GRACIAS pic.twitter.com/dCtkMRetA8 — Borja Soto Foxá (@borjasfoxa) October 21, 2024

El dueño de Carpanes 55 lamenta que no haya "un centro de salud ni una comisaría de Policía en Valdebebas". Pues los vecinos de este barrio dependen del cuartelillo ubicado en Hortaleza, por eso, según cuenta, en caso de emergencia, los agentes tardan "casi 10 minutos en llegar", tiempo "sobrado" para que los ladrones "entren y salgan".

Otro hostelero de Valdebebas afectado por esta oleada de delincuencia cuenta que le robaron "el octubre de 2022", y se lamenta ahora de que no se trate de "una situación novedosa": "La inseguridad es continua, los ladrones conocen el barrio y saben por dónde tienen que entrar y salir para que no les pillen. Al final, Valdebebas tiene cuatro entradas y salidas y se conocen todos los caminos".

En este caso, este afectado explica que le robaron "una recaudación no muy alta", pero que el verdadero problema es "el destrozo que hacen en el local", unas palabras que coinciden con las de Joaquín.

Los dos afectados por estos robos, con los que ha hablado Madrid Total, tenían en sus establecimientos medidas de seguridad como alarmas y cámaras. Pero, a pesar de que pudieron filmar a los ladrones, estos "iban equipados con guantes y pasamontañas", por lo que, según parece, "la Policía aún no ha dado con ellos", se lamentan estos hosteleros.

"Decepción" entre los afectados

Otra afectada por esta oleada de robos es Ylenia, la dueña del restaurante Caupona. Cuenta que le robaron "dos semanas consecutivas" y también ha sufrido un intento de robo "este mismo lunes". Los ladrones trataron de romper su cristal "con una tapa de alcantarilla", pero por fortuna ella cuenta con "un cristal doble".

En este sentido, Ylenia dice sentirse "decepcionada": "Facilité a la Policía las imágenes en las que se veía la cara de los ladrones, y no he tenido noticias de que se hayan producido detenciones. Ya llevo dos robos y un intento de atraco, le hemos dicho a la Policía que los ladrones siempre actúan los domingos, pero no hemos visto más patrullas por la zona ni ese día ni ningún otro".

Y la situación de inseguridad también afecta a Enrique, uno de los dueños del restaurante Qalido, ubicado en la avenida Manuel Fraga Iribarne 45. Este hostelero cuenta que aún no han entrado en su local, pero, ante la amenaza de que ocurra, ha decidido "incrementar las medidas de seguridad".

"Hemos equipado el local con planchas de aluminio para que no sea fácil romper la fachada. En lo que llevamos de año el número de robos está siendo espectacular, los hosteleros hablamos mucho y la verdad es que estamos muy preocupados", cuenta Enrique.

Este hostelero también apunta a la "mala imagen" que esta situación da para el barrio de Valdebebas y para los clientes que visitan los restaurantes.

Desde la Asociación de Vecinos de Valdebebas saben que los robos están a "la orden del día" en el barrio. Apuntan que cada "dos o tres meses" mantienen "una reunión con Policía Municipal" en la que les cuentan cómo es la situación del barrio.

"Los agentes conocen el problema. En el caso de los robos en los coches siempre han sido por dejar objetos en su interior. En el caso de los garajes, son robos de guante blanco, es decir, se trata de ladrones que roban partes de coches y además no dejan ni una sola huella", cuentan estas fuentes.

Al preguntar por el operativo policial de Valdebebas, estas fuentes explican que, ahora mismo, hay "agentes de paisano" con vehículos "no policiales" que paran e interrogan a "todo aquel que ven sospechoso", un dispositivo policial que ha podido evitar diversos robos en la zona.

Estas fuentes concluyen la conversación señalando lo que "duele" ver cómo roban un comercio "con el esfuerzo que cuesta montarlo" y también sostienen que, por desgracia, "faltan agentes en Madrid y en Valdebebas".