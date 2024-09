Ábalos pide al juez que le devuelva dos USB "con contenido privado" suyo que la UCO requisó a Koldo

José Luis Ábalos ha solicitado a la Audiencia Nacional que le devuelva "dos memorias digitales", que asegura que contienen fotografías familiares y documentos personales y que la Guardia Civil requisó al registrar la vivienda de quien fue su principal asesor, Koldo García.

Este último es el principal investigado en el llamado caso Koldo, en el que el juez Ismael Moreno investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales a través de, entre otras adjudicaciones, dos contratos públicos concedidos a una misma empresa cuando Ábalos estaba al frente del Ministerio de Transportes.

En la denominada Operación Delorme, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo, entre otras personas, a Koldo García. Fue en ese momento cuando los agentes requisaron las dos memorias que menciona Ábalos en su escrito.

Lo que ocurre es que, según el exministro, esos dispositivos eran suyos, pese a encontrarse en la vivienda de su antiguo asesor. Y así se lo trasladó al juez Moreno en un escrito fechado el pasado 31 de julio, en el que solicita que le sean devueltos.

José Luis Ábalos relató que Koldo García custodiaba esos discos duros extraíbles porque le ayudó a realizar su mudanza una vez tuvo que abandonar el Ministerio de Transportes, cuando fue cesado por Pedro Sánchez. Aquello ocurrió en verano de 2021.

Según el escrito, firmado por el propio Ábalos y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, esos dispositivos contienen "álbumes fotográficos familiares desde 2004", imágenes de sus hijos, "documentos personales y laborales" y "fotografías de actos públicos".

Como le advierte al juez, se trata de "contenido de carácter absolutamente privado y personalísimo", además de ajeno a los hechos investigados en el caso Koldo. Por tanto, le solicita a Ismael Moreno que se los retorne, "previa comprobación que se estime procedente".

"Ello me lleva a solicitar (...) la devolución de las referidas memorias digitales (...). No sólo por el hecho de afectar a aspectos estrictamente privados, sino, además, para evitar eventualmente —como ya ha sucedido— que dicha información sea filtrada o puesta en conocimiento de la opinión pública, lo que, sin duda, vulneraría gravemente mi derecho a la no difusión de datos personales y a la propia intimidad", solicita el escrito.

Denuncia ante Fiscalía

En el mismo documento, Ábalos también le comunica al juez que ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) debido a que determinadas filtraciones efectuadas a la prensa afectaban a datos personales del exministro.

Y tal y como informó EL ESPAÑOL recientemente, la FGE derivó esta denuncia a la Fiscalía madrileña y esta última comunicó hace escasos días a los Juzgados que había observado indicios de un posible delito de revelación de secretos sufrido por Ábalos.

Por otro lado, el exministro, como publicó este medio, también solicitó hace escasos días personarse como "perjudicado" en el caso Koldo. Como motivo, aludió, precisamente, a las filtraciones publicadas por la prensa sobre asuntos que afectan a su vida personal.

El juez Moreno ya ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción "por la pertinencia o no" de admitir a Ábalos como acusación en esta causa. Entretanto, crecen los rumores de que el dirigente acabará imputado en este caso judicial, pero, en este preciso momento, el instructor lo descarta.