El PP acusa al Gobierno de crear "dos Españas" enfrentadas por el programa de Broncano

"Se habla de dos Españas: la de La Revuelta y la de El Hormiguero. Yo pensaba que RTVE está para cohesionar". Así se ha expresado este jueves el portavoz del Grupo Popular en la Comisión de control de RTVE en el Congreso, Eduardo Carazo, ante la presidenta de la radiotelevisión pública, Concepción Cascajosa. En principio, la comparecencia era para hablar de "la crisis institucional" de la corporación.

Pero la sesión no tardó en derivar en la batalla de las audiencias entre el nuevo programa de David Broncano, La Revuelta, y El Hormiguero de Antena 3. El contrato del cómico y su equipo le costó a la televisión pública 28 millones de euros y dos ceses del equipo directivo, el de José Pablo López y el de la antigua presidenta interina, Elena Sánchez.

La cuestión es que cuando Cascajosa compareció ante el Congreso el nuevo talk show ya llevaba tres días en antena... y el mismo martes había superado a El Hormiguero, histórico líder de audiencia en esa franja horaria. La teoría del PP, que se ha visto amplificada por las redes sociales, es que la elección entre ambos programas es una competición ideológica.

"Veo a gente de izquierdas que celebra cada dato de audiencia de Broncano como un gol en la Eurocopa", ha criticado Carazo. "El que debería ser un medio público al servicio de todos es visto por una amplia parte de los españoles como una terminal más al servicio del sanchismo, como una institución más colonizada por el ansia controladora de un Gobierno que no tiene líneas rojas", ha subrayado.

Cascajosa dijo no seguir "unos intereses creados", y se puso irónica. Preguntó a los portavoces de la oposición que le aclarasen si tenía o no tenía que competir en audiencia con el resto de cadenas privadas, dado que antes de contratar al humorista las críticas eran que no tenía buenas cifras de share.

Asimismo, también expuso que el movimiento era "coherente" con la apuesta "con la experiencia histórica de haber tenido programas de humor" en el mismo horario durante años anteriores. "A mí a veces no me queda claro si tenemos que competir o no, porque claro si no competimos y fracasamos, mal. Si queremos competir, también mal", afirmó.