Feijóo: "Sánchez ha pasado de ir a recibir al 'Aquarius' a tener 6.000 menores bloqueados en Canarias"

"Hay una crisis migratoria como consecuencia de una ausencia de política migratoria. Y el presidente del Gobierno, que debería haber hecho este viaje hace años, lo hace ahora en plena crisis migratoria en España". Con estas declaraciones ha arremetido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, contra la gira de Pedro Sánchez entre el 27 y el 29 de agosto que le llevará a Mauritania, Gambia y Senegal.

A su juicio, es "difícil ser más irresponsable" al hacer este viaje al tiempo que ha acusado a Sánchez del "récord de inmigración ilegal" que está registrando España este año mientras países como Italia o Grecia están reduciendo las llegadas de inmigrantes ilegales a sus costas.

En una entrevista concedida a Europa Press, el líder del PP, con gafas oscuras porque sigue recuperándose tras la operación de desprendimiento de retina a la que se sometió este verano, ha censurado que "el Gobierno ha pasado de desplazarse a recibir un barco como el 'Aquarius', al principio de la primera legislatura del señor Sánchez, a tener 6.000 menores en Canarias allí bloqueados y en no auxiliar al Gobierno canario".

Situación, ha dicho, que prueba que Sánchez "no ha cumplido sus deberes" a la hora de frenar la inmigración irregular, que es "más acusada" cada año. "Llevamos seis años con este Gobierno y estamos, tanto el año pasado como éste, ante los récords de inmigración ilegal en España", ha subrayado.

Según el último balance del Ministerio del Interior difundido este agosto, un total de 31.155 personas migrantes han llegado a España de forma irregular en lo que va de año, lo que supone 12.410 personas más que en el mismo periodo del 2023 (66,2%). Del total de migrantes que llegaron por vía marítima, 22.304 entraron en Canarias, un 126,1% más que el año pasado.

"España nunca vivió una situación como ésta", ha denunciado, al tiempo que ha criticado que Interior "mire para otro lado", el de Exteriores "se excluya de este problema", a la ministra de Infancia "no se la deje actuar" cuando es responsable de los menores migrantes y se haya "encargado" este tema al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que fue presidente de Canarias.

En su opinión, todo esto demuestra que Sánchez "ha acreditado que no tiene una política migratoria" pese a que el país está sufriendo una crisis migratoria "como nunca".

La reforma de la Ley de Extranjería

Preguntado si está dispuesto a abrir contactos con Moncloa para intentar pactar una reforma de la Ley de Extranjería sobre la derivación de menores migrantes, una propuesta que el Congreso tumbó el pasado julio con los votos del Grupo Popular, Junts y Vox, Feijóo ha censurado al Gobierno que pretendiese "negociar por whatsapp", algo que, a su entender, "parece una broma".

Feijóo ha recordado que su partido formuló una propuesta concreta que trasladó al Gobierno para poder llegar a un acuerdo y ha mantenido su "compromiso en la recepción de menores no acompañados conforme a las cuotas que estaban pactadas en la Conferencia Sectorial", algo que, ha señalado, le ha "costado la estabilidad en cinco gobiernos autonómicos", en alusión a la ruptura de los pactos con Vox.

"Por tanto, si hay un partido coherente en materia de inmigración ése es el PP. Si hay un Gobierno que hace demagogia, que improvisa, que no tiene política migratoria y que ningunea al primer partido de España, ése es el PSOE", ha afirmado.

Ha destacado que mientras en Europa lograron sellar un pacto de inmigración, el Ejecutivo español no lo ha "activado". "El Gobierno no ha declarado la emergencia nacional en todo el territorio, no ha activado la solidaridad europea, no ha trabajado con las herramientas de sus colegas europeos y no ha contado con la oposición, con el primer partido de España, para su política migratoria", ha censurado.

Reiterando la posición fijada estos días por su partido, Feijóo ha defendido una inmigración regular en España, con personas que vienen a España a "trabajar" y "cumplir las leyes", recordando que en nuestro país hay un problema de natalidad y de envejecimiento de la población.

Sin embargo, ha recalcado que "la inmigración irregular" no pueden "aceptarla" y ha criticado a los que vienen a España de forma "ilegal a través de mafias" para "no cumplir las leyes españolas". "Cuando vienen inmigrantes ilegales que no aceptan las leyes de nuestro país a través de traficantes de seres humanos, tenemos que rechazar esa inmigración ilegal", ha subrayado.

Por último, Feijóo ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de incurrir en una "enorme dejación" de funciones ante las comunidades autónomas al "ningunear" a los presidentes autonómicos al no convocar la Conferencia de Presidentes para hablar sobre inmigración. "Sánchez no promueve esos encuentros porque la mayoría son del Partido Popular", ha sentenciado.

La hermana de Feijóo

Por otro lado, el líder del PP considera que el PSOE y el Gobierno están poniendo el "ventilador" al pedirle explicaciones sobre los contratos de la Xunta de Galicia con la empresa en la que trabaja su hermana y lo atribuye a un "intento de tapar todos los casos de corrupción" que afectan al entorno de Sánchez y al partido. Tras subrayar que no tiene nada que "ocultar" tras 30 años dedicados al servicio público, ha aconsejado a los socialistas que no sigan "haciendo el ridículo" porque "lo único que acredita es su desesperación".

"Yo lamento la situación procesal de la familia del señor Sánchez y lamento la situación del PSOE o del Gobierno, pero si lo que pretenden es poner el ventilador, además de tomar el pelo a los españoles, me parece que es una estrategia tan infantil que delata claramente lo que quieren ocultar", ha declarado Feijóo.

El PSOE ha pedido explicaciones a Feijóo y le ha amenazado con posibles acciones legales alegando que puede existir "trato de favor e incluso revelación de información privilegiada" de la Xunta con su hermana, que dirige la empresa Eulen para la zona del noroeste de España. Los socialistas, que hablan de adjudicaciones por importe de 54 millones entre el mandato de Feijóo y de su sucesor, Alfonso Rueda, reclaman que los contratos con esa compañía se hagan públicos, incluyendo las ofertas de las empresas competidoras en los concursos.

El líder de la oposición ha animado al PSOE a solicitar también los contratos de Eulen en aquellos territorios gobernados por los socialistas. "Le propongo también que revisen los contratos de esa empresa con las comunidades autónomas donde el Partido Socialista gobierna o donde ha gobernado. Incluso a los partidos independentistas también", ha enfatizado.

También ha extendido al Ejecutivo esa labor de análisis de sus contratos con esa compañía. "Le propongo al Gobierno que revise los contratos de sus Ministerios y de sus organismos autónomos y de la Administración del Estado con esa empresa", ha resaltado, para añadir que así podrán "dar por concluido este ventilador tan infantil".

Feijóo ha subrayado que el Grupo Eulen es una empresa "multinacional" que "da empleo a más de 75.000 personas", "factura más de 1.000 millones de euros" y "contrata con todas las administraciones públicas". Y ha añadido que su hermana, que "no tiene una acción de esa empresa", es una trabajadora "por cuenta ajena".

"Silencio" ante el "fraude" de Maduro

Por último, Feijóo ha asegurado que la oposición liderada por Edmundo González ganó las elecciones en Venezuela el pasado 28 de julio y que "lo lógico es exigir que se respete la decisión del pueblo venezolano". Sin embargo, ha denunciado que el Ejecutivo de Sánchez siga "callado" y ha pedido saber si ese silencio obedece a los "compromisos" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con el "régimen de Nicolás Maduro" y el contenido de las maletas del llamado 'caso Delcy'.

El líder de la oposición ha afirmado que España "debería de liderar en la Unión Europea una posición de defensa de la democracia" en este país.

El presidente del PP, que ha revelado que ha hablado en tres ocasiones con María Corina Machado estas semanas, ha asegurado que se ha cometido "un fraude" en Venezuela y ha añadido que "las actas que la oposición venezolana ha puesto a disposición de los organismos internacionales acreditan" que Nicolás Maduro "perdió las elecciones".

A su juicio, el Gobierno de Sánchez está haciendo el "ridículo internacional" cuando incluso mandatarios de izquierdas de Sudamérica fueron los primeros que "pidieron que se acreditasen cuáles son las actas reales de las elecciones". "Y nosotros fuimos detrás. Deberíamos ser los primeros en encabezar la respuesta ante un fraude electoral como el que se ha producido", ha enfatizado.

Feijóo ha recordado que el PP ha presentado una iniciativa para que el Congreso vote en septiembre el reconocimiento de la victoria de la oposición en Venezuela y se "respete el resultado democrático de las urnas", una votación en la que van a "posicionarse todos". "Vamos a ver lo que hace el Partido Socialista y sus socios", ha resaltado.

El presidente del PP ha afirmado que el Gobierno "no tiene ni propuesta, ni liderazgo, ni criterio en este asunto" y ha advertido de que "ya todos los españoles empiezan a preguntarse por qué". "¿Será porque el expresidente Zapatero tiene compromisos con el régimen de Maduro? ¿Será por lo que venía en aquellas maletas de la vicepresidenta venezolana que fueron a recoger los miembros del Gobierno al aeropuerto de Barajas?", ha preguntado, en alusión al encuentro en enero de 2023 de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez con el entonces ministro José Luis Ábalos.