Sánchez rechaza contestar a su cambio de opinión sobre el concierto catalán: 'Son preguntas valorativas'

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "feliz" y "satisfecho" con el acuerdo con ERC que incluye un sistema de concierto para Cataluña, pero se ha negado a aclarar las razones por las que hace sólo dos semanas él mismo y su vicepresidenta María Jesús Montero rechazaban tal posibilidad por considerarla inviable.

Hasta tres veces ha sido preguntado Sánchez sobre ese cambio de opinión en la rueda de prensa de balance del curso político celebrada en la Moncloa. Y a todas ellas ha respondido explicando lo importante que es acabar con la "crisis territorial, institucional y constitucional" que dejó Mariano Rajoy en Cataluña y arremetiendo contra el PP por su falta de propuestas.

Especialmente evasivo, no dio ni una sola explicación sobre su cambio de posición, que ya se produjo antes respecto a la amnistía, las reformas del Código Penal sobre malversación y rebelión y otras exigencias de Junts y ERC para diferentes investiduras y votaciones.

Cuando se le preguntó por qué hay que creerle cuando asegura que no aprobará una consulta para Cataluña que ahora niega como negó antes las citadas decisiones, Sánchez ha respondido que "son preguntas valorativas". Pero no ha aclarado nada, ni ha reiterado su posición sobre la única línea roja que le queda en su relación con los independentistas.

Para el presidente del Gobierno lo importante es que gracias a ERC, partido que alabó reiteradamente, el socialista Salvador Illa presidirá la Generalitat. Y eso para él, es lo importante del acuerdo.

Sobre su contenido no ha querido entrar, entre otras cosas, porque las bases de ERC deben aún ratificarlo el sábado. Lo que no hizo tampoco es matizar al partido independentista y rechazar que sea un "concierto" para Cataluña. Sí insistió en que lo importante es que recoge el principio de solidaridad, aunque siga sin explicar con qué mecanismo se fija y sin detallar como se aplicará el llamado principio de ordinalidad que limita esa solidaridad.

Sí incluyó una novedad en sus respuestas al asegurar que el acuerdo "es un paso incuestionable hacia la federalización de nuestro Estado autonómico". En este caso, no obstante, esa federalización no será simétrica, porque según ha dicho él mismo es "singular" para Cataluña, no para todos como ocurre en los estados federales.