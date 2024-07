Sánchez desdeña a Page: "La noticia sería que diera una rueda de prensa apoyando al Gobierno"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este martes el preacuerdo entre PSC y ERC frente a las críticas del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien lo había catalogado como "obsceno, bochornoso y grosero". Preguntado por las declaraciones del barón, el líder del Ejecutivo ha tirado de ironía.

"La noticia sería que hiciera una rueda de prensa apoyando al Gobierno de España", ha señalado Sánchez. "¿Qué quieren que les diga? Yo estoy muy contento y muy feliz y reclamo, por supuesto, el respeto y reconocimiento de ERC, que gracias a la negociación y al acuerdo ha logrado importantes avances", ha enfatizado.

Todo ello después de que García-Page, el más belicoso de los cinco barones que se han rebelado contra el independentismo, se haya mostrado convencido de que el PSOE "no va a acabar avalando" la propuesta de ERC y que ese preacuerdo no les vincula. Sánchez, por su parte, ha recordado que el acuerdo ya fue ratificado el martes por la Ejecutiva Federal del PSOE y ha pedido respeto para los independentistas.

Ahora, el siguiente paso es que sean las bases de ERC las que lo ratifiquen telemáticamente el próximo viernes. Una vez lo hagan, la investidura de Salvador Illa será cuestión de tiempo. Page se opone.

"Esto sería simplemente una patada en el puzle constitucional de España, yo no lo puedo apoyar y confío en que mi partido no lo tolere", ha increpado el presidente de Castilla-La Mancha en una rotunda comparecencia. "No me vincula, no me representa", se ha quejado.

Nada que ver con el sentir mayoritario de la dirección socialista y en especial el de Sánchez, quien llevaba meses "obsesionado" con hacer a Illa presidente de la Generalitat por muy alto que fuera el precio, según desliza un colaborador cercano. De ahí el cambio de opinión con respecto a las últimas semanas.

Además de otorgar la soberanía fiscal a Cataluña, una de las condiciones para el acuerdo con ERC era dejar que los republicanos pregonasen las condiciones en solitario, el lunes, y que los socialistas las suscribieran el martes por la mañana. El pacto incluye otras cesiones mutuas, como dar una vuelta de tuerca a la inmersión lingüística y una "Convención Nacional" para reformular el procés.

Las veinticinco páginas del acuerdo de investidura [que puedes consultar aquí] pone negro sobre blanco en unos compromisos a los que, a priori, en el PSOE no daban crédito. Así, a contrarreloj, los socialistas organizaron una Ejecutiva Federal exprés para calmar los ánimos y poner todo el foco de las negociaciones en el PSC.

Montaje patético

Así lo ha señalado el presidente del Gobierno este miércoles durante su balance del curso político, uno que precisamente concluyó simbólicamente este martes con el preacuerdo para investir a Salvador Illa en Cataluña, por un lado, y la querella de Sánchez contra el juez que investiga a su mujer, por otro. La Abogacía del Estado sostiene que el magistrado, Juan Carlos Peinado, no tenía motivos para citarle.

"El montaje de ayer... ver a las asociaciones ultraderechistas de pelearse por ver quién entraba en la Moncloa... fue bochornoso y patético. Pero el tiempo pondrá las cosas en su sitio", ha valorado Sánchez.

Según ha recalcado, lo que ha hecho la Abogacía del Estado con la interposición de esa querella ha sido "defender la institución de la presidencia del Gobierno de España, porque ha visto que se han atropellado derechos que vienen reconocidos en la institución de la presidencia del Gobierno de España nada más y nada menos que desde 1886".