El "hasta aquí" de Page a Sánchez: "Mi partido no puede apoyar el pacto con ERC en el Congreso"

"Hasta aquí". Ha sido el contundente aviso que el presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha lanzado este miércoles al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tras el acuerdo fiscal alcanzado por ERC con el PSC para la investidura de Salvador Illa.

"Mi partido no puede apoyar el pacto con ERC en el Congreso", ha dicho Page con mucha contundencia, a la vez que ha calificado ese concierto económico como "obsceno, bochornoso y grosero".

Con la solemnidad de una declaración institucional en el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia de Castilla-La Mancha, García-Page ha anunciado este miércoles que no apoyará bajo ningún concepto el preacuerdo sellado por los socialistas con los separatistas de ERC, entre otras razones porque rompe la igualdad entre los españoles y da privilegios a Cataluña frente al resto de España.

Había mucha expectación y la dura intervención en directo del presidente de Castilla-La Mancha no ha defraudado. Page, exhibiendo una rosa en algunos momentos de su intervención, ha puesto de relieve que "esto no tiene ninguna posibilidad de prosperar en el Congreso".

Una "patada al puzzle constitucional"

"Hasta aquí. Esto no va a salir adelante, no puede salir adelante, que nadie se engañe", ha asegurado con contundencia el líder castellano-manchego, en un claro aviso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Esto sería simplemente una patada en el puzzle constitucional de España, yo no lo puedo apoyar y confío en que mi partido no lo tolere", asegura Page, dejando claro que "lo que plantea ERC es crear una fábrica de extrema derecha". "A mí no me vincula", ha zanjado.

En una declaración extraordinariamente firme, el presidente de los castellano-manchegos ha afirmado que "esto rebasa todos los límites, la riqueza nacional es de todos". "No me vincula, no me representa", ha dicho García-Page, afirmando que el deseo independentista de gestionar la caja de los impuestas desde Cataluña "no pueda prosperar".

Page ha advertido, por tanto, de que como socialista solo le vinculan los documentos aprobados en los congresos del partido y en los programas electorales, que es "lo contrario de lo anunciado por ERC".

Señala al PSOE

En este sentido, Page se ha mostrado muy partidario de la investidura de Salvador Illa, pero ha dejado muy claro que no a cualquier precio: "El problema no está en ERC, si no en quien deja de lado sus convicciones", ha asegurado en clara referencia a su partido, el PSOE bajo la dirección de Sánchez.

"Creo que lo mejor que le puede pasar a Cataluña es que Salvador Illa sea president. No sólo me merece todos los respetos y se merece ganar como ha ganado. Eso debiera darle paso a poder gobernar y estoy convencido de que Illa, con tiempo y tranquilidad, desmontaría los montajes del independentismo", ha aseverado, pero "sin que el coste, el sacrificio y la resignación la tengan que pagar el resto de territorios de España, y particularmente el PSOE en todos los territorios de España, a quien no se podrá obligar a defender en la calle lo indefendible".

Con todo, Page apuesta por un Salvador Illa que sea el "presidente de la normalización en Cataluña", que lo será "para España". Eso sí, ha pedido un "esfuerzo entre todos" para que "lo mejor para Cataluña no termine siendo lo peor para el resto de territorios de España".

"Hasta aquí"

"Puigdemont vendrá y dirá 'Ya estoy aquí'. Pero yo les puedo decir que 'Hasta aquí'", ha remarcado el presidente castellano-manchego, que ante las posibles críticas a su planteamiento y de que le digan que si es "facha o de derechas" ha afirmado que si piensan que le ofenden, "se están equivocando".

Y ha añadido: "Algunos dirán que ya están los de siempre, Page, Lambán, y se creen que insultan, pero me alegra de ser el de siempre", en velada respuesta a la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría: "Me acusan de ser el de siempre, y no pido perdón. No estoy cambiando permanentemente de opinión. Si piensan que me ofenden, se están equivocando", ha lanzado a su propio partido.

Y ha remarcado esta contradicción de los socialistas: "El socialismo se fundó para acabar con la desigualdad, pero lo que no tiene sentido es que ahora el PSOE la promueva", ha asegurado Page, a la vez que ha recordado las cesiones a los independentistas, desde los indultos a la malversción pasando por la amnistía. "Si ya es grave todo lo anterior, ceder la gestión de los impuesto lo es más todavía, porque afecta al bolsillo".

Perplejidad socialista

"Todo esto es el ejemplo de egoísmo y de desprecio al resto de España. La riqueza nacional es de todos, que nadie caiga en la trampa de decir que hay una riqueza de Valencia, de Galicia. La riqueza nacional es la expresión más depurada de la soberanía nacional", ha dicho Page antes de "rechazar por completo el planteamiento de balanzas fiscales, que es inasumible".

Las palabras del presidente de la Junta se producen un día después de hacerse público el pacto alcanzado por ERC con el PSC para la investidura de Salvador Illa a cambio de un concierto que sacará a Cataluña del régimen común de las autonomías y, entre otras prebendas, privilegiará a esta comunidad en el sistema de financiación autonómica.

Pocas horas después de hacer público el acuerdo, Page expresó sentirse "estupefacto y perplejo" ante un acuerdo sobre el que este miércoles ha cargado con total rechazo en una declaración institucional en Toledo que había generado mucha expectación.

Finaliza así el mes de julio con la España autonómica abierta en canal por este acuerdo de los socialistas con los separatistas de ERC que, según denuncian los presidentes autonómicas del PP y el propio Page, romperá el principio de igualdad entre los españoles.

Desde las filas socialistas, las únicas voces críticas en público han sido las de Page y el expresidente de Aragón Javier Lambán, aunque en privado hay mucha inquietud en el partido con el pacto fiscal acordado con ERC.