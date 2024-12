Miras exige a Sánchez que en el "plazo máximo de un año" aborde la reforma del modelo de financiación autonómica

Dos de los problemas más cronificados en la Región de Murcia formaron parte de las reivindicaciones que Fernando López Miras trasladó a Pedro Sánchez, durante la Conferencia de Presidentes, celebrada este viernes en el Palacio de La Magdalena en Santander. La mejora de la financiación autonómica y la gestión del agua como una cuestión de Estado, centraron parte de la agenda de López Miras.

"He exigido al Gobierno que en el plazo máximo de un año haya una propuesta de un nuevo modelo de financiación", tal y como ha subrayado el propio jefe del Ejecutivo regional, al término de la XXVII Conferencia de Presidentes celebrada en Cantabria.

López Miras ha asegurado que le "sorprende" de "forma muy negativa" que el presidente del Gobierno "no haya propuesto nada" sobre la reforma del actual sistema de financiación autonómica, a pesar de que figuraba dentro del orden del día. Este modelo genera un claro déficit para la Región de Murcia frente a otras comunidades, tal y como lo demuestran los datos de 2023: Cantabria recibió 4.198 euros por habitante, casi 1.000 más de los 3.213 que recibió Murcia.

De ahí que el popular López Miras se haya mostrado especialmente contrariado y molesto con el socialista Sánchez, sobre esta cuestión, durante su comparecencia de prensa: "Todas las comunidades se lo habíamos pedido y ni si quiera ha hecho algo tan fácil como anunciar una próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, para iniciar los trabajos para reformar el sistema de financiación autonómica". "Me parece algo grave", según ha recalcado. "Me parece algo inaudito".

Para el jefe del Ejecutivo murciano no es suficiente que el presidente del Gobierno haya anunciado para enero, un Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el objetivo de abordar la situación de la deuda que arrastra cada comunidad autónoma. "La condonación de la deuda no es la solución, si el sistema de financiación autonómica no se modifica", según ha lamentado, a pesar de que la Región de Murcia arrastra una deuda de 12.802 millones: la segunda cifra más alta de todo el país, puesto que ya representa el 30,7% de su PIB autonómico.

"La condonación de la deuda no es reformar el sistema de financiación autonómica que es lo que hemos pedido y la condonación de la deuda no es lo que venía en el punto del orden del día", tal y como ha insistido López Miras. "Le hemos transmitido que esto no puede ser". A juicio del presidente murciano, solo "se puede hablar" de condonar deuda, "dentro de la negociación" de la reforma del sistema de financiación.

"Estamos ante un modelo caduco que hay que reformar. La Región de Murcia es la comunidad peor financiada, tal y como reflejan todos los estudios". Por este motivo, el jefe del Ejecutivo murciano le ha pedido al presidente del Gobierno que ponga en marcha un fondo transitorio para las regiones peor financiadas del país, entre las que también se encuentran Andalucía y la Comunidad Valenciana.

Dardo a Page

Por otro lado, el dirigente murciano ha aprovechado el cónclave de líderes territoriales, con la asistencia de Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, para tirarle un dardo al barón socialista más crítico con Pedro Sánchez, haciendo bandera del Trasvase Tajo-Segura e insistiendo en la necesidad de que la Moncloa diseñe un plan hídrico estatal en colaboración con las 17 autonomías.

"Ha expuesto la necesidad de llevar a cabo una política hidrológica de país con nuevas infraestructuras y un Plan Hidrológico Nacional, cuya necesidad se hace más urgente tras la DANA", según ha explicado una fuente del Gobierno de la Región de Murcia.

Además, López Miras ha incidido en "el déficit" de profesionales que sufre el sistema sanitario público, solicitando al Gobierno de España un plan especial de medidas urgentes y la convocatoria extraordinaria de 1.000 médicos residentes en medicina familiar y comunitaria.

"No solo ha crecido la población y no solo se demandan más servicios asistenciales, sino que además, a raíz de la pandemia, hay más necesidades sanitarias y las comunidades autónomas tenemos que prestarlas", según ha reflexionado López Miras durante su comparecencia ante los medios de comunicación, en el Palacio de La Magdalena.

"Hay escasez de médicos en el conjunto de España, por eso se traía este tema a la Conferencia de Presidentes. En los últimos años, en la Región de Murcia hemos incrementado en 5.000 los profesionales sanitarios, pero necesitamos más médicos para cubrir más vacantes y el Gobierno no ha dado ninguna solución. Solo ha hablado de inteligencia artificial y lo que necesitamos son facultativos".

De modo que López Miras, al margen de reclamar 1.000 médicos residentes en medicina familiar, también ha exigido a Sánchez "una auditoría" sobre las necesidades de recursos humanos que tiene el sistema nacional de salud.