El PSOE consuma la moción de censura y arrebata al PP la Alcaldía de Jaén: adiós a la hegemonia azul en Andalucía

El PSOE ya tiene la Alcaldía de Jaén capital. Es así tras la moción de censura consumada en el Pleno extraordinario del Consistorio jiennense este jueves 2 de enero con los votos a favor de los socialistas y de Jaén Merece Más y en contra del PP y Vox.

De esta forma, el socialista Julio Millán vuelve a ser alcalde de la ciudad, como ya lo fuera antes de las elecciones municipales de 2023, cuando el PP y Jaén Merece Más pactaron un acuerdo para gobernar el municipio.

El partido provincialista Jaén Merece Más, cabe recordar, aseguró que se unía a esta moción de censura a favor del PSOE porque habían negociado con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, una importante quita de deuda.

EE Jaén Jaén Merece Más dice que apoyó la moción de censura del PSOE contra el PP porque Montero les prometió una quita de 600M€

El Consistorio jiennense arrastra hace años una deuda de unos 600 millones de euros. Eso, unido a la promesa por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de llevar a Jaén inversiones estratégicas, han provocado que hoy la ciudad vuelva a manos del PSOE.

Este acuerdo supone, además, el fin de la hegemonía del PP en las capitales andaluzas. Desde los comicios municipales, los populares gobernaban todas las capitales de provincia y grandes ciudades de la comunidad. Ahora pierden Jaén.

Una capital de provincia

Sin embargo, el poder del PSOE es reducido en Andalucía. Otrora todopoderoso, el partido solo gobierna Jaén por la moción de censura y las diputaciones de Jaén y de Sevilla.

Visiblemente emocionado, el alcalde saliente, el popular Agustín Rodríguez, ha agradecido a sus compañeros el trabajo este año y medio al frente del Consistorio. En su discurso ha citado a Barack Obama, la Odisea y hasta a Joaquín Sabina.

"Que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentira, que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena, que no te compren por menos de nada, que no te vendan amor sin espinas", ha recitado Rodríguez en referencia al apoyo de Jaén Merece Más al PSOE en la moción de censura solo un año y medio después del acuerdo.

Para Mónica Moreno, del PP, la moción del PSOE y Jaén Merece Más sirven a esos partidos y no a los ciudadanos. "Esta moción no es política. No viene a construir, viene a destruir. No viene a servir a los jienenses sino a servirse de ellos", ha afeado.

"Irrelevancia política"

La popular ha recordado que su partido ha cumplido "el 70 por ciento de los compromisos municipales" del pacto con Jaén Merece Más y ha advertido a sus ya exsocios contra el PSOE: "Lo van a pagar con su irrelevancia política".

Para el PSOE, que se hace con el bastón de mando de Jaén, la lectura es otra. El ya alcalde de la ciudad, Julio Millán, ha defendido que su acuerdo para arrebatar la Alcaldía al PP es ejercicio democrático.

Para los socialistas, la moción es "Tan válida y democrática cuando lo promueve el PP o el PSOE. No se compran alcaldías cuando las promueve el PSOE y es un gran acuerdo cuando la presenta el PP", ha indicado, en referencia a las contrapartidas que habría prometido el Gobierno central a cambio del acuerdo en Jaén.

"Bulos y mentiras"

El nuevo alcalde de Jaén ha afeado al PP sus "bulos y mentiras". Ha acusado a los populares de "enfangar" la vida política. "Jaén no les importa", ha indicado.

Había expectación por escuchar qué tenía que decir Jaén Merece Más, protagonistas de la moción. Su portavoz, Luis García, ha señalado que al inicio del mandato ofreció a PP y PSOE gobernar los tres juntos y que "trajeran de Sevilla y Madrid lo que se le debe a Jaén".

García hace referencia así al Gobierno andaluz, en manos del PP, cuya sede está en Sevilla y al Gobierno central, que controla el PSOE, en Madrid. Pero lo rechazaron, han indicado.

Durante el pacto con el PP, que ha durado solo año y medio -menos, según Vox, que ha asegurado que PSOE y JMM negociaban hace meses-, el partido provincialista se queja de que les han quitado funcionarios de sus concejalías o de que les han orillado en la 'venta' de los logros del Consistorio.

Presupuestos andaluces

A eso se suma, ha señalado García, el que los Presupuestos de Andalucía de 2024 dejaron a la provincia de Jaén como la última en inversión de la comunidad y los del 2025, "los penúltimos", ha asegurado.

El enfado de su formación, sin embargo, se circunscribe a Jaén capital. Porque Jaén Merece Más ha recordado que tiene pactos con el PP en otras ciudades de la provincia como Baza, donde ha agradecido el buen trabajo de los populares. "¿Nadie se pregunta por qué solo se rompe aquí el acuerdo?", se ha preguntado.

"A nosotros no nos importa desaparecer como partido", ha señalado García ante las advertencias del PP y de Vox, que le han recordado casos como el de Teruel Existe y sus pactos con el PSOE.