Moreno reduce a "coincidencias" puntuales la relación PP-Junts y ve "lejano" que abandonen a Sánchez

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, no cree que haya acercamiento entre su partido y Junts. Como mucho, apunta, algunas "coincidencias", especialmente en asuntos fiscales, que no ve plausible que lleguen a nada más. Ni siquiera, a que desemboquen en un apoyo de los de Puigdemont a una eventual moción de censura al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que liderasen los populares.

"Lo veo lejano", ha dicho a periodistas desde Huelva. Las desavenencias de Junts con el Gobierno -pidiendo incluso que Sánchez se someta a una cuestión de confianza- no se traducen, sostiene, en un frente común ante el presidente del Gobierno.

"El acercamiento es cuando hay una posición donde te sientas en torno a una mesa y haces un proyecto común, y eso evidentemente no ha pasado", ha puntualizado. Tampoco cree que suceda en el futuro: "Junts pretende la ruptura de la estructura de nuestro país y el Partido Popular quiere la integración territorial".

Aunque ello no impide que coincidan en cuestiones fiscales. Es algo que, ha admitido este viernes el propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no "incomoda", pero no considera que pueda ir más allá por los propios intereses de Junts, donde se "sienten cómodos con Sánchez" porque "le están exprimiendo al máximo". "Para ellos es una situación idílica", ha apuntado.

Moreno se ha referido además a la situación de dos colegas de partido, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, al que se reclama que muestre la factura de la comida que mantuvo en el restaurante El Ventorro el día de la tragedia de la DANA, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y sus recientes comentarios sobre la confrontación política.

¿Mostaría él la factura de El Ventorro si fuera Mazón? "Yo no sé porque no estoy en esa circunstancia y como no estoy en esa circunstancia ni siquiera me lo ha planteado. No entro en ese asunto porque creo que es un asunto menor", ha indicado.

A su juicio, "hay un empeño" que ve "absurdo" por conocer todos los detalles de esa comida, y que ve como un intento de centrar el interés en otros asuntos como "la corrupción que le pisa los talones al señor Sánchez".

"A mí lo que me sorprende de todo lo que está pasando es que el presidente de los españoles, que es el señor Sánchez, no visite la Comunidad Valenciana", ha expuesto antes de preguntarse "por qué tiene miedo" de hacerlo.

Por otro lado, y con respecto al tono del debate político empleado por Ayuso, que ha vuelto a la actualidad tras el mensaje de Navidad de Felipe VI en el que se abogaba por serenidad en la confrontación entre partidos, y que se ha comparado con el que él practica, Moreno ha indicado que Madrid "vive siempre una política de máxima electricidad y de máxima tensión y confrontación".

"Creo que no es lo que más le agrada al conjunto de los ciudadanos. Creo que la ciudadanía, en términos generales, lo que busca es un punto de interés desde el legítimo posicionamiento de cada uno, pero un punto de entendimiento, a veces de educación o de corrección en la vida pública o de respeto al adversario", ha reflexionado.

Es algo que "en el caso de Andalucía se puede hacer de manera natural y en el caso de Madrid, pues probablemente sea bastante más complicado hacerlo porque el clima político en Madrid es mucho más complicado que en el resto de España".