El asalto territorial de Sánchez continúa en la batalla por los liderazgos del PSOE

Este 2025 es un año clave en las batallas por el liderazgo territorial en el PSOE. En el primer día laborable tras las vacaciones de Navidad, dos líderes se han echado a un lado. Se trata de Juan Espadas en Andalucía y Luis Tudanca en Castilla y León. La lucha por el mando no acaba aquí, ya que en los próximos meses quedan más batallas por librar en Aragón, Extremadura, Cantabria y Murcia.



En el capítulo de hoy, con la ayuda de Fernando Garea, adjunto al director de EL ESPAÑOL analizamos la estrategia de Ferraz. “No hay casi distinción entre Gobierno y partido”, explica. “Todavía queda un foco de resistencia en Aragón, pero el poder de Pedro Sánchez se extiende por todos los territorios”, añade.



Manuel Moguer, redactor de EL ESPAÑOL en Andalucía, nos da las claves del paso atrás de Juan Espadas a un año y medio de las elecciones. “Pedro Sánchez está situando en lugares estratégicos a personas de su máxima confianza porque sabe que tradicionalmente quien no gobierna en Andalucía no gobierna en España”, explica. Espadas ha sufrido un desgaste electoral comprobable en las urnas. “El punto álgido se sitúa en las elecciones de julio de 2023, cuando el PP se hizo con todas las capitales de provincia”, recuerda Moguer.

Silvia García, directora de EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León analiza la dimisión de Luis Tudanca. “Las discrepancias con Ferraz comenzaron hace año y medio y la gota que colma el vaso es el enfrentamiento con las fechas de las primarias”, concluye la periodista.