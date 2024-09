Así preparó Page junto a su núcleo más cercano su choque con Sánchez en el Comité Federal del PSOE

El presidente de Castilla-La Mancha y secretario regional del PSOE, Emiliano García-Page, no fue a improvisar al Comité Federal de su partido de este sábado, sino todo lo contrario. Pese a que se volvió a Toledo de vacío y sin conseguir explicaciones por parte de Pedro Sánchez, el líder castellano-manchego realizó ante sus compañeros del Comité una intervención muy crítica y medida contra el concierto catalán, aunque con palabras menos gruesas que las empleadas en las semanas previas a través de los medios.

Page llevaba bien meditado su discurso y lo había trabajado a fondo durante toda la semana con la idea clara de expresar en el órgano más importante del partido entre congresos su firme rechazo al cupo catalán y los principales argumentos con los que quiere combatirlo, fundamentalmente su ruptura de los principios constitucionales de igualdad de los españoles y solidaridad territorial. "El acuerdo es mucho más egoísta que socialista", fue la idea-fuerza sobre la que giró su intervención.

El planteamiento ante el Comité Federal, que Page lleva exponiendo todo el verano en sucesivas comparecencias informativas y, sobre todo, en una sonada declaración institucional el pasado 31 de julio en el Palacio de Fuensalida, fue detalladamente preparado por Page con su núcleo duro más cercano, tanto en el Gobierno de Castilla-La Mancha como en el PSOE regional.

El núcleo duro

Así, según ha podido saber EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM, al menos cuatro dirigentes han sido claves en la preparación de este discurso, con los que Page ha tenido intensos contactos a lo largo de la semana para no llegar improvisando al Comité. Se trata de los dos vicepresidentes de la Junta de Comunidades, el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, y el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, además del consejero de Hacienda del Ejecutivo autonómico, Juan Alfonso Ruiz Molina, y el secretario de Organización del PSOE regional, Sergio Gutiérrez.

Page, según fuentes consultadas por nuestro periódico, mantuvo una comida con Guijarro y con Caballero y, además, a mitad de la semana, tras el último Consejo de Gobierno de la Junta, celebró una larga reunión con Ruiz Molina para organizar su discurso y elaborar los datos con los que oponerse con firmeza al cupo catalán. Con Gutiérrez también mantuvo Page varios contactos a lo largo de la semana en este mismo sentido. Con todos ellos diseñó su estrategia ante Sánchez y el partido.

Como se sabe, Page llegó en la mañana de este sábado al Comité Federal con ganas de no morderse la lengua. "No me han llamado, no tengo ninguna información. Vengo con una enorme preocupación por el país y por los valores fundacionales de la izquierda y la socialdemocracia", dijo el presidente de Castilla-La Mancha nada más llegar a la puerta de Ferraz.

Cupón independentista"

El resto de su discurso ya es ampliamente conocido. Llamó "cupón independentista" al cupo catalán que Sánchez ha cedido al separatismo y se lamentó de que todavía no se hubiera hecho público el documento firmado con ERC, con la esperanza de que el propio presidente del Gobierno lo explicara en su intervención, algo que no ocurrió en ningún momento.

En todo caso, Page critió el concierto catalán como "mucho más egoísta que socialista" y lo tildó de "francamente incomprensible e indefendible". "Este partido se fundó para evitar los privilegios. Comparar estímulos fiscales de 10 millones de euros a Cuenca, Teruel o Soria es una burda manipuación de la realidad. O es una broma o es un intento de confundir a la gente. Aquí todos sabemos de qué va la vaina. No creo que haya muchos tontos que se traguen esto. Es un documento grave desde la perspectiva constitucional y desde los valores socialistas", dijo, denunciado que el cupo catalán "pone patas arriba los consensos constitucionales".

A lo largo de la semana, y en los días previos, distintos miembros del Gobierno de Page, entre ellos Martínez Guijarro y Ruiz Molina, fueron criticando el concierto económico y el privilegio que supone para Cataluña frente al resto de las comunidades españoles. El propio consejero de Hacienda cifró en 30.000 millones de euros el dinero que el Espado podría perder con la financiación singular de Cataluña y pidió la aplicación inmediata del fondo de compensación para Castilla-La Mancha por ser una de las cuatro infrafinanciadas junto a Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia.

No ha valido para nada

Pese a todo este esfuerzo de trabajo y elaboración de discurso de Page, el presidente Sánchez, secretario general del PSOE, eludió defender o explicar el cupo catalán y desvió la atención hacia su propia reelección al frente del partido en el 41 Congreso Federal que se celebrará en Sevilla a finales de noviembre.

Desde el PP de Castilla-La Mancha han criticado a Page por venirse de vacío: "Su intervención en el Comité Federal del PSOE no ha valido para nada y seguimos con la misma preocupación" por el cupo catalán, ha dicho el portavoz adjunto del PP en las Cortes regionales, Santiago Serrano.

Page no fue el único que se quedó con las ganas de las explicaciones de Sánchez, ya que otros barones críticos, como Javier Lambán o Miguel Ángel Gallardo, entre otros, también esperaban este gesto de transparencia que nunca llegó del presidente del Gobierno. Ni siquiera a su partido ofrece Sánchez explicaciones.