Page sale de Ferraz como entró: sin datos sobre el cupo y criticando el "régimen específico" para Cataluña

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado muy crítico este sábado con el acuerdo alcanzado entre el PSC y ERC para una financiación singular en Cataluña. Tanto a su entrada en Ferraz como en el Comité Federal del PSOE, celebrado a puerta cerrada, el secretario general de los socialistas castellano-manchegos ha mostrado su "enorme preocupación" por el país y por los "valores fundacionales de la izquierda y la socialdemocracia".

Según han confirmado a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM fuentes cercanas al presidente, Page ha criticado durante el Comité Federal el acuerdo de ERC y ha subrayado que "la riqueza de España no es riqueza nacional". "Hay 17 riquezas", ha insistido. En este sentido, ha recordado que quienes pagan impuestos son "los ciudadanos y empresas", no los territorios. "Una cosa es singularidad y otra cosa es un régimen específico", ha indicado.

Tal y como han precisado estas mismas fuentes, el líder castellano-manchego ha repetido durante el encuentro los mismos argumentos que ha ofrecido ante los medios de comunicación a su llegada a Ferraz, donde ha explicado que reclamaría a la dirección del partido una copia del acuerdo firmado con ERC, un documento que "nadie me ha mostrado" y que "solo refleja el cupón independentista, lo que dice ERC, no lo que avala el PSOE".

Page ha subrayado ante los micrófonos de los periodistas que ese documento "es mucho más egoísta que socialista", "francamente incomprensible e indefendible". "Este partido se fundó para evitar los privilegios. Comparar estímulos fiscales de 10 millones de euros a Cuenca, Teruel o Soria es una burda manipuación de la realidad. O es una broma o es un intento de confundir a la gente. Aquí todos sabemos de qué va la vaina. No creo que haya muchos tontos que se traguen esto", ha dicho.

En este sentido, ha justificado que "no se puede poner patas arriba los consensos constitucionales" y ha destacado que "es muchísimo más importante y grande la militancia que los dirigentes de hoy, de mañana y del pasado". "Hay que entender que una parte importante de la militancia consiste en la autocrítica. Una condición necesaria para la izquierda", ha reiterado.

Por último, durante su intervención ha tenido menciones para Javier Lambán y Guillermo Fernández Vara, alegrándose de que estuvieran presentes en la reunión, y ha dado la enhorabuena a Óscar López, nuevo ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Enhorabuena que ha extendido a Salvador Illa, apuntando que "toda España" se alegra de que sea el nuevo presidente catalán. "Soy consciente de tu campaña, que es convivencia, diálogo y transversal. Lo distinto que el clima instalado en la política nacional. Illa es lo que necesita Cataluña", ha añadido.

A pesar de que los barones del PSOE esperaban que Pedro Sánchez defendiera o incluso explicara el concierto fiscal para Cataluña, el presidente ha decidido no hacerlo. "En financiación autonómica el verdadero debate no es entre territorios, sino entre modelos", ha señalado durante su discurso ante una abarrotada sala Ramón Rubial y una sede de Ferraz con más periodistas por metro cuadrado, incluso, que policías protegiendo su seguridad.

Discutir "entre todos" el modelo de financiación

Una vez finalizado el Comité Federal, Page ha señalado a los medios que "ha quedado en el ambiente la idea de que nada de lo planteado y firmado es definitivo", sino que "hay que hablar las cosas todos juntos". "Esa idea sale clarísima de este encuentro y lo vamos a hacer", ha asegurado.

El presidente de Castilla-La Mancha ha indicado que el modelo de financiación "lo tenemos que discutir entre todos para llegar a consensos con el principio elemental y básico", y "no solo porque lo diga la Constitución", sino "porque está en el ADN de la izquierda que la riqueza nacional es de todos".

"No es aceptable el planteamiento de que una comunidad autónoma es propietaria de la riqueza de esa tierra y da un poquito a resto. Este no es el modelo. Ese modelo no existe en el mundo, pero desde luego no lo podemos consentir aquí y menos aún la izquierda".

Dicho esto, ha recalcado que no ha hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el comité de hoy, pero ha esperado que le cite en su ronda con los presidentes porque está deseando explicase "a conciencia". "Sánchez sabe que digo en privado lo mismo que en público", ha subrayado.

García-Page también ha aprovechado su intervención en la cita socialista para dejar claro que, como en la política nacional sigan mandando las condiciones de los independentistas, "las expectativas de recuperar territorios y ayuntamientos se van por los aires".

No ha logrado ver el documento

El líder del PSOE castellano-manchego, que a su entrada al comité pedía ver el "documento del cupón independentista", ha apuntado a su salida que no ha visto dicho texto. "Más que estar hablando de opiniones, dimes y diretes, antes que enfangarnos en discusiones, lo mejor es ver el papel". "Yo soy una persona un poco leída, tengo años como para saber interpretar lo que escriben", ha ironizado.

Finalmente, ha señalado que la conclusión que extrae del ambiente del Comité es "que lo que se ha planteado en Cataluña no sea el modelo definitivo", porque "todos nos vamos a emplazar a abrir un debate en el que lo que se acuerde, se acuerde entre todos". "Eso es para mí lo más importante", ha zanjado.