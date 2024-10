Spotify no funciona con altavoces Google Home: el fallo que sufren los usuarios, y cómo solucionarlo

Los altavoces conectados son imprescindibles para cualquiera que quiera dar el salto al hogar inteligente; no sólo tienen funciones avanzadas con asistentes de voz, también se pueden conectar directamente con nuestro móvil o a una multitud de servicios de streaming para reproducir música desde Internet.

Lamentablemente, eso último ya no es posible para los usuarios de altavoces basados en la plataforma Google Home, como los Google Nest Audio, Google Nest Hub, Google Home o Google Home Max. En concreto, los usuarios premium de Spotify se están encontrando con que no pueden usar sus altavoces para reproducir música por streaming.

Tal vez lo más extraño del caso es que sólo los usuarios de Spotify Premium se ven afectados; es decir, los que pagan una suscripción para obtener la mejor experiencia en Spotify se han encontrado con la peor posible. Irónicamente, los usuarios de la versión gratuita de Spotify pueden seguir usando sus altavoces sin problemas como antes.

El fallo es muy molesto. Cuando el usuario reproduce música en Spotify y la envía a su altavoz inteligente Google Home, no se reproduce. Lo extraño es que el móvil dice que Spotify se está reproduciendo en el altavoz, y el propio altavoz afirma que está reproduciendo música de Spotify; pero el sonido no sale del altavoz y la barra de reproducción no se mueve de su sitio.

Inicialmente, no estaba claro quién tenía la 'culpa' de este error, y los usuarios han llenado foros relacionados con Google Home y con Spotify buscando una solución. La buena noticia es que ya hay alguien que les ha respondido, y que parece ser el culpable: Google.

Aparentemente, una reciente actualización de Google Home introdujo cambios que han provocado la pérdida de conexión con Spotify; y decimos "aparentemente", porque Google no ha realizado ningún tipo de declaración pública al respecto. Algunos usuarios afirman haber recibido respuesta del servicio técnico de Google, que les habría informado del fallo de la actualización.

La buena noticia es que el soporte de Google también habría confirmado a los usuarios afectados que una próxima actualización de la app Google Home para Android solucionará el problema. Lamentablemente, por el momento no parece haber una fecha de lanzamiento para esta actualización, por lo que, por el momento, los usuarios de Spotify Premium y Google Home están a su suerte.

Aunque se han publicado algunos trucos para seguir usando Spotify en Google Home, ninguno llega a resolver el problema. Por ejemplo, algunos usuarios recomiendan reiniciar los dispositivos, tanto el altavoz como el móvil, además de actualizar las apps de Google Home y Spotify a las últimas versiones disponibles. Otra opción es eliminar el altavoz de nuestra cuenta de Spotify y volverlo a añadir.

Si sufrimos de este fallo, podría ser recomendable probar alguna de esas opciones, por si acaso tenemos suerte y podemos usar nuestro altavoz; porque la alternativa es simplemente esperar a que Google actualice la app.