Tengo Google Fotos lleno: qué hacer y cómo ganar espacio libre sin tener que pagar

Cuando Google presentó Google Fotos en 2015 causó una auténtica revolución. Se trataba de un servicio de alojamiento de fotos de alta calidad y con espacio casi limitado, algo que habíamos visto con Gmail, aunque no de manera tan agresiva. De hecho, en Google Fotos era posible guardar fotografías de manera ilimitada mientras que aceptáramos que fueran comprimidas por su algoritmo. Y el que viniera preinstalado de serie en todos los móviles que se vendían en España catapultó esta aplicación hasta el público masivo. Además, muchas marcas ya no incluían su propia aplicación de galería, por lo que Google Fotos se convirtió en la app por defecto para ver fotos para muchísimos usuarios.

Pero eso cambió en 2020 cuando la empresa anunció que el espacio ocupado en Google Fotos pasaría a ser parte de los 15 GB que la empresa nos da de forma gratuita al abrir una cuenta de Gmail. Esto ha hecho que muchos consumidores acabáramos pagando por este servicio pese a que había otras alternativas. La integración con el ecosistema de Google, la interfaz de la aplicación o los precios aceptablemente razoables, han conseguido retener a muchos usuarios.

En los últimos meses en España ha aumentado mucho el número de personas que ha llegado al límite de su cuenta y debe plantearse ampliarla, cambiar de servicio o, sencillamente, dejar de guardar sus fotos en la nube. Esto último es posible, pero complejiza mucho el proceso, algo que la mayoría de los usuarios no quieren. Lo de guardar fotos en el ordenador requiere tener un ordenador, y en muchas casas ese ya no es el caso.

Comprimir fotos

Algo que mucha gente no sabe es que hay dos formas de subir fotos a Google Fotos. Por defecto las imágenes se suben con la máxima resolución y calidad, lo que implica también un mayor consumo de espacio. Esto hace que los 15 GB se llenen muy rápido. Esto se puede cambiar de forma sencilla en los ajustes, pero no modifica las fotos ya subidas.

Liberando espacio en Google Fotos El Androide Libre

Para ello hay que ir a la versión web en un ordenador y pulsar en el menú lateral de la zona izquierda, con el icono de las tres rayas horizontales. Entramos en Almacenamiento y luego pulsamos en Más información. Para finalizar, pulsamos en Comprimir fotos y vídeos disponibles. Llevará un tiempo, pero es posible que esto libere varios GB de la cuenta, lo que hará que tengamos más espacio libre.

Segunda cuenta

Otra opción es crear una segunda cuenta de Gmail que hará que sea posible tener de nuevo 15 GB extras de datos para seguir guardando fotos y vídeos. Eso sí, es importante darse cuenta de que son dos cuentas diferentes, y que no todas las imágenes estarán disponibles en el mismo buscador.

Crear cuenta de Google

Además, esta segunda cuenta puede ser usada para guardar la copia de seguridad de WhatsApp, que ahora ocupa espacio en nuestra cuenta de Gmail. De esa manera, tendremos más espacio para guardar fotos y vídeos en la principal.

Borrado manual

Por supuesto, algo que siempre ayuda es borrar fotos y vídeos. Y no, no es algo obvio porque mucha gente hace decenas de fotos de un viaje, o tomas varias imágenes repetidas, pero luego no recuerda borrarlas de Google Fotos, ocupando un espacio que podría ser perfecto para nuevas tomas. Lo más práctico es entrar una vez al día a la aplicación y borrar las fotos que hayamos hecho que no queramos mantener.

Y si hay fotos borrosas o capturas de pantalla, la propia aplicación nos permite, mediante las opciones de los Ajustes, seleccionar esas imágenes y eliminarlas. Lo mismo pasa con los vídeos, a los que hay que prestar especial atención porque ocupan muchísimo más que las fotografías.

Borrado de correos

No hay que perder de vista que los 15 GB que nos ofrece Google para nuestra cuenta gratuita no sólo se usan en Google Fotos, sino que también se usan para el resto de servicios, como Google Drive o Gmail. Y esta última puede que ocupe mucho por los correos con adjuntos que recibamos.

Liberando espacio en Google One null

Es posible liberar espacio para Google Fotos borrando archivos del correo que ya no necesitemos. Los correos en sí mismo, con texto plano, no ocupan apenas espacio, y es irrelevante borrarlos, pero los que tienen adjuntos pueden llegar a ocupan en conjunto varios GB. Podemos usar la aplicación gratuita de Google One para ver cómo liberar espacio de las diferentes aplicaciones del ecosistema de Google.

Lo inevitable: pagar

La solución más obvia consiste en ampliar la capacidad de nuestra cuenta de Google mediante la contratación de uno de los planes de Google One. El precio de los mismos va desde los 19,99 euros al año si optamos por el más básico y hacemos un pago anual hasta los 21,99 euros mensuales de la opción más potente, con 2 TB de almacenamiento y acceso a Gemini Advance.

El plan más sencillo es el más contratado. Con 100 GB multiplicamos por seis la capacidad de nuestra cuenta, lo que debería ser suficiente para guardar muchas fotos y vídeos, aunque con el aumento de calidad de los mismos es posible que antes de lo esperado sea necesario de nuevo dar el salto a otra tarifa más cara.

Así quedan los planes de Google One El Androide Libre

Hace unos días se presentó en la India una nueva tarifa de Google One, con 30 GB de espacio, a un precio muy ajustado, aunque por el momento no hay planes para que llegue a todos los mercados internacionales. Además, aunque así fuera, 30 GB no es una cantidad de datos amplia como para solucionar los problemas de la mayoría de usuarios.