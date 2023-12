El mejor truco para que la copia de WhatsApp no te dé problemas de memoria en tu cuenta de Google principal

El 1 de diciembre ha sido el día elegido por WhatsApp para dejar de dar soporte a varios modelos de teléfonos, ya poco usados, que han dejado de ser compatibles con la aplicación. Además, ese mismo día ha sido el elegido para que la copia de seguridad de la aplicación, que normalmente se vincula a la cuenta de Google del teléfono, empiece a ocupar espacio de la misma.

Por suerte hay formas de hacer que esa copia de seguridad sea mucho más pequeña, pero si se quiere mantener se tendrá que seguir usando cierto espacio en la cuenta de Google. Al menos si no se quiere renunciar a tener copias de seguridad de los chats de la aplicación, algo que a muchos les da igual pero que otros muchos valoran al usar la aplicación como herramienta de trabajo.

Hay una opción de seguir manteniendo la copia de seguridad pero sin que esta ocupe espacio en la cuenta de Google que se usa normalmente, la que se tiene para Google Fotos, o para Gmail. Se trata, simplemente, de usar (o crear si no se tiene) una cuenta de Google secundaria y ponerla en el móvil.

Cómo configurar una segunda cuenta

Muchas personas no saben que tienen una cuenta de Google, de correo, vinculada a su móvil, pero es un requisito de la compañía si se quieren descargar aplicaciones de la Play Store, guardar fotos en Google Fotos, etc. Pese a eso, mucha gente no la usa de forma consciente.

Para crear una segunda cuenta de Google hay que ir a los Ajustes del móvil y navegar a la sección Google. Una vez ahí hay que pulsar encima del correo electrónico y seleccionar la opción Añadir otra cuenta. Cuando aparezca la interfaz de Iniciar sesión hay que pulsar en el texto Crear cuenta, en azul, de la esquina inferior derecha y seguir los pasos.

Crear cuenta de Google

Una vez hecho esto en el móvil habrá dos cuentas (salvo en el caso de que antes hubiera más). La principal es la que se usa para todo, esta nueva se configurará en WhatsApp para que se use el almacenamiento de la misma para la copia de seguridad de los datos de la aplicación.

Configurando WhatsApp

Para cambiar la cuenta en la que se quieren hacer las copias de seguridad hay que abrir Whatsapp y pulsar en el icono de los tres puntos verticales de la esquina superior derecha. En el menú que se abre hay que seleccionar la opción Ajustes. Luego se va a Chats y por último se pulsa en Copia de Seguridad.

Elegir cuenta de Google

Cuando se entra en esa sección hay que pulsar encima de la opción Cuenta de Google, que debería tener justo debajo el correo electrónico antiguo. Al pulsar encima se abre un menú en el que aparece la nueva cuenta de correo recién creada. Hay que seleccionarla y pulsar en el botón Permitir que aparece en la pantalla. Tras eso esa cuenta aparecerá bajo la sección Cuenta de Google y se confirmará que es ahí donde se están guardando a partir de ese momento los datos de la copia de seguridad de WhatsApp. Ya no ocuparán espacio en la cuenta de Google.

Por último, para borrar los datos que hubiera en la cuenta principal de Google, habría que ir a la web de Google Drive, pulsar en el ícono del engranaje de la esquina superior derecha, y ahí seleccionar Configuración. En el apartado denominado Gestionar aplicaciones hay que buscar WhatsApp. Dentro de ese apartado hay que pulsar en Opciones y luego en Desconectar de Drive.

