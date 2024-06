Carlos Alcaraz - Félix Auger-Aliassime, Roland Garros: horario y dónde ver el partido de octavos

Carlos Alcaraz va cogiendo ritmo a medida que se suceden los partidos en sobre la arcilla de París. Poco a poco va dejando atrás sus molestias del brazo y liberando la potencia que se esconde bajo la malla de compresión que porta en cada choque. No han sido sencillos los dos últimos meses en los que, primero el dolor físico y el miedo de recaída después han lastrado de sobremanera al murciano, que descartó competir en Montecarlo, Barcelona, Roma para recuperarse y no privarse de Roland Garros.

Ante Korda, el alumno más aventajado de la nueva generación de tenistas estadounidenses, se reencontró con sensaciones que no experimentaba desde Indian Wells, especialmente mentales. Ese ha sido el mayor debe de Carlitos, que en el partido ante De Jong volvió a sufrir otra desconexión transitoria. En tercera ronda Korda le retó a mantener la concentración durante todo el choque y Carlitos, que no rehúye desafío alguno, lo aceptó y superó.

Korda se multiplicaba para llegar a todo, por momentos lo consiguió, pero su punto débil es la cabeza. Y a pesar de que la tuvo firme durante la mayor parte del partido, no estuvo a la altura de la del murciano, inquebrantable en todo momento. Y en ese tablero mental de ajedrez, Alcaraz se llevó el tie break tras un error del estadounidense que significó un jaque prácticamente mate porque espantaba los fantasmas de su rival y él quedaba tocado anímicamente.

No levantó aquella losa y se dejó llevar en la última manga, más todavía cuando Carlitos se colocó 4-1 arriba. "He estoy muy contento con mi actuación durante todo el partido, creo que he estado muy sólido, que he subido el nivel. También he podido jugar sin miedo con la derecha, de hecho, en el tie-break, con ese 'tanto ganador', he pensado: 'Lo echaba de menos', confesaba Alcaraz al finalizar el encuentro. Sensaciones que espera dar continuidad ante Félix Auger-Aliassime, su rival en octavos de final.

Carlos Alcaraz levanta los brazos tras ganar a Korda en Roland Garros. REUTERS

El canadiense, finalista en el Mutua Madrid Open, viene de vencer a Ben Shelton en un partido que tuvo que aplazarse del jueves al viernes debido a la lluvia. Alcaraz y Aliassime se han enfrentado hasta en cinco ocasiones, con el cara a cara favorable para Félix. Tres victorias para él y dos para el murciano en los dos últimos enfrentamientos que han disputado. Carlitos tendrá la ocasión de empatar el balance en lo que será la primera vez que se midan sobre la tierra batida. "No me gusta tener el cara a cara perdido con nadie", detalla el español.

¿Cuándo se juega el partido entre Carlos Alcaraz y Félix Auger-Aliassime de Roland Garros?

El partido de octavos de final entre Carlos Alcaraz y Félix Auger-Aliassime sobre la arcilla de París tendrá lugar este domingo 2 de junio aún con un horario sin confirmar por parte de la organización.

¿Dónde se juega el partido entre Carlos Alcaraz y Félix Auger-Aliassime de Roland Garros?

El encuentro de Roland Garros entre el español y el canadiense se disputa en la Philippe-Chatrier, la pista central del torneo.

¿Dónde se podrá ver el partido entre Carlos Alcaraz y Félix Auger-Aliassime de Roland Garros?

Los octavos de final de Carlitos en Roland Garros se van a poder ver a través de Movistar+ y La 1. El partido entre Alcaraz y Aliassime también se podrá seguir gracias a la cobertura que EL ESPAÑOL realizará del encuentro.