La triatleta paralímpica Susana Rodríguez, trasladada al hospital tras caerse durante una prueba

🚨 Susana Rodríguez Gacio cae na proba da Copa do Mundo de Paratríatlon en Vigo



🚴‍♀️ @srgacio e a súa guía caeron no segmento da bicicleta e foron levadas ao hospital



📌 Teñen queimaduras no corpo pero descártanse lesións graves



📌 Preparan os Xogos Paralímpicos👇👇 pic.twitter.com/gnhrNW6dzB