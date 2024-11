Mike Tyson admite que consume hongos alucinógenos para entrenar boxeo: ¿peleará drogado contra Jake Paul?

Mike Tyson, leyenda del boxeo, tiene una relación especial con los hongos alucinógenos y y otro tipo de drogas psicodélicas, lo que ha levantado muchas suspicacias antes de su próxima pelea contra Jake Paul. Tyson, de 58 años, forjó su fama al dominar los pesos pesados en los años 80 y 90, cuando obtuvo los títulos de peso pesado del CMB, la AMB y la FIB. A pesar de haber estado retirado desde su derrota ante Kevin McBride en 2005, está listo para regresar al cuadrilátero en una pelea que ha generado gran expectación.

Iron se enfrentará a Jake Paul, el exyoutuber que ha transformado su carrera para dedicarse al boxeo profesional, el próximo 15 de noviembre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. El combate, que se transmitirá en vivo por Netflix, ha captado la atención de millones, tanto por el contraste de estilos como por la diferencia de edad de 31 años entre ambos.

Jake Paul, que ha acumulado un récord de 10-1 en sus cuatro años como boxeador, ha vencido a reconocidos luchadores de la UFC como Ben Askren, Nate Diaz y Tyron Woodley. Ahora, Paul aspira a derrotar a Tyson, quien sorprendió a Logan Paul, hermano de Jake, al confesar en el pódcast Impaulsive que entrena bajo el efecto de "setas mágicas".

En el episodio, Tyson no solo mencionó su consumo de hongos, sino que incluso mostró una bolsa con esporas. Cuando Mike Maljak, copresentador del programa, le preguntó: "¿Vas a tomar estos hongos hoy?", Tyson respondió sin titubeos: "Tengo que tomarlos cuando entreno. Siempre entreno con mis hongos".

Durante la conversación, Logan Paul, visiblemente asombrado, cuestionó si Tyson planeaba consumir hongos en su próxima pelea contra Jake. Tyson respondió: "Si no estoy en hongos, estaré en…" antes de que Maljak bromeara: "¿PCP?". Tyson se rió y aclaró que se refería a "residuo de hongos". Aunque explicó que no estaría "puesto de hongos" durante la pelea, admitió que podría quedar algún rastro de la sustancia en su sistema.

Bradley Collyer / PA Wire / Dpa Mike Tyson justifica el consumo de marihuana y hongos: "Asumía mi relación con Dios"

En Texas, los boxeadores deben someterse a pruebas antidopaje aleatorias, y los mayores de 36 años deben superar pruebas más exhaustivas, según indicó el Departamento de Licencias y Regulación de Texas a World Boxing News. Para esta pelea, Tyson también habría decidido abstenerse de consumir cannabis, como comentó a Forbes: "Estoy viviendo mi vida con disciplina… Probablemente, en seis semanas, no me he drogado ni he tenido sexo".

Tyson también reveló a FOX News: "No creo que vaya a fumar para esta pelea. Creo que voy a estar muy irritable y molesto… Para esta pelea en particular creo que voy a ir completamente crudo y sin filtros". A pesar de la diferencia de edad, los videos de entrenamiento de Tyson muestran una fuerza impresionante, lo que ha generado temor entre algunos fanáticos de Paul, quienes incluso le han aconsejado reconsiderar el enfrentamiento.