Mike Tyson justifica el consumo de marihuana y hongos: "Asumía mi relación con Dios"

'Iron Mike' es considerado uno de los mejores boxeadores de peso pesado de todos los tiempos. Pero fuera de las cuerdas, su existencia no era tan perfecta. La leyenda también pasó a la historia por llevar un estilo de vida extravagante y fiestero durante mucho tiempo hasta su retirada. Mike Tyson se llevó un golpe de realidad en 2007 cuando fue arrestado por conducir ebrio, así como por posesión de cocaína, y esto fue suficiente para que el excampeón cambiara su forma de actuar tal y como confiesa en Forbes.

No fue hasta 2016 cuando dejó de lado las drogas y el alcohol, utilizando algunas de ellas como terapia. "La marihuana y los hongos alucinógenos me ayudaron a terminar con mi estilo de vida salvaje y asumir mi relación con Dios. No los uso para divertirme, sino desde una perspectiva espiritual. Ni siquiera pensé que podría sobrevivir. Luego descubrí la medicina natural y todo cambió. Antes siempre salía en los periódicos, haciendo algo negativo. Ahora ya no me ves de fiesta. Esa ya no es mi vida", explica el campeón.

La solución a sus problemas suena extraña al principio, porque el luchador afirma que otras drogas habrían sido su salida de esta miseria. Tyson entró en contacto con el LSD a la edad de once años y tuvo una experiencia escalofriante, aunque ahora reconoce el potencial de las sustancias psicodélicas y las drogas naturales. El exboxeador es aficionado a la marihuana y al 5-MeO-DMT, un alucinógeno producido por los sapos.

El boxeador estadounidense Mike Tyson, en su vuelta al ring Reuters

Tanto confía en el potencial de estos productos que invirtió en Wesana Health y puso en marcha su propia empresa de plantación de cannabis, llamada 'Tyson Ranch', pero lo hizo en California, donde el consumo de marihuana es legal. Con estas sustancias también prepara un nuevo regreso a los cuadriláteros. Ya volvió para una pelea de exhibición con Rory Jones en noviembre de 2020. Ahora se prepara para reeditar duelo con Evander Hollyfield.

[Más información: Mike Tyson, a subasta: Fury o La Montaña de Juego de Tronos quieren ser su próximo rival]

Sigue los temas que te interesan