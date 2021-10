Tyson Fury, una leyenda a debate: dopaje, mafia y la comparativa con los grandes pesos pesados

Era el combate más esperado de esta recta final del año 2021. Y la espera no decepcionó. Pese a que el final de la trilogía llegó con polémica, Tyson Fury volvió a imponerse a Deontay Wilder. El 'Rey Gitano' se quedó con el cinturón de campeón y mantuvo su invicto un combate más.

Su victoria vuelve a poner de relieve las sombras más oscuras de Tyson Fury. Un boxeador que es uno de los grandes nombres propios en la actualidad de los deportes de contacto, pero que también ha sido vinculado con la mafia e incluso su trayectoria se ha visto empañada por las sospechas relacionadas con el dopaje.

Pese a todo esto, siempre ha pesado más su dominio dentro del cuadrilátero. Y es que pocos pueden negar que es uno de los grandes, aunque desde su última victoria ante Deontay Wilder, algunos se comienzan a preguntar qué hubiese pasado con 'The Gypsy King' si hubiera compartido época con púgiles de la talla de Mike Tyson, Evander Holyfield o Lennox Lewis.

¿Rey de los pesados?

Tyson Fury tuvo que esperar hasta el undécimo asalto para tumbar a Deontay Wilder. Antes de este momento, el estadounidense había tenido contra las cuerdas al 'Rey Gitano'. Pero la victoria cayó del lado del británico, a quien en su propio país llegan a definir así: "El gigante flácido que se mueve como un bailarín".

Esto ha ido de la mano con el debate sobre si de haber coincidido con otros grandes de los pesos pesados de la historia, hubiese firmado esos registros de 31 victorias (22 por KO), un empate y ninguna derrota. Seguirá siendo una incógnita si Fury podría haber resistido los directos de Tyson, ya los golpes de Wilder le llevaron a la lona en varias ocasiones durante esta última pelea entre ambos.

Tyson Fury, tumbado en el cuadrilátero Reuters

El propio Tyson Fury reconoció antes del combate que no cree que haya un boxeador en la actualidad capaz de ganarle: "Nunca he perdido una pelea. No creo que alguna vez pierda una pelea, no. No creo que haya nadie ahí fuera para vencerme". De hecho, puso entonces fecha límite a su carrera.

"Solo me quedan, dos, tres peleas, porque no hay más desafíos. Todos han sido derrotados. Después tengo a Wilder y siempre que lo supere, entonces tengo a Anthony Joshua", dijo 'The Gypsy King'. Precisamente, Joshua era el rival de Fury para este combate y no Wilder, pero la denuncia de este último por haber pactado antes de nada su cara a cara con el 'Rey Gitano' acabó con este desenlace.

Tyson Fury vs. Deontay Wilder Reuters

Aunque la derrota de Anthony Joshua ante Oleksandr Usyk puede cambiar esta hoja de ruta inicial. Y es que el gran objetivo de Tyson Fury antes de colgar los guantes es ser el boxeador capaz de traer al presente esa marca de Lennox Lewis de ser el campeón del peso pesado que unifique todos los cinturones.

Pasado con sombras

La sombra del dopaje siempre ha planeado alrededor de la figura de Tyson Fury. En 2015 esto le costó una suspensión. Es más, el boxeador británico solo ha perdido sus cinturones de campeón por este motivo, nunca dentro del cuadrilátero por caer derrotado.

En 2020, otra vez se volvió a hablar de esto después de que Daily Mail revelase que un granjero habría sido pagado para que sirviese como coartada a 'The Gypsy King'. Tanto Fury como su primo Hughie dieron positivo por nandrolona, en ese citado año 2015. Ambos lo achacaron a que habían comido carne de jabalí salvaje sin castrar.

Tyson Fury, tras ganar y retener el cinturón del peso pesado de la WBC Reuters

Entonces citaron al ganadero llamado Martin Carefoot como la persona que les había proporcionado el producto de la discordia. Cinco años después, este granjero aseguró que le habían pagado 25.000 libras -al cambio, 27.500 euros- por corrobar esta historia del jabalí salvaje sin castrar.

Dos años sin subirse al cuadrilátero y una incógnita sobre si la historia del ganadero es real o no. Pero sea como fuere, Fury volvió a ponerse en forma para volver a reinar en la categoría de los pesos pesados. Aunque el dopaje no ha sido la única sombra que le ha acompañado en el camino, también su relación con el líder de la mafia Daniel Kinahan.

Medios como Financial Times, Daily Mail, The Times o la revista Insider han relacionado a Tyson Fury con el líder de la mafia irlandesa. En especial, antes del combate contra Deontay Wilder. Vinculado con el narcoterrorismo, el propio Daniel Kinahan ha salido al paso de todo esto tras la publicación de un documental de la BBC: "No soy parte de una banda criminal ni de ninguna conspiración. No tengo condenas".

Tyson Fury dejó KO a Deontay Wilder Reuters

Por ejemplo, la revista Insider le retrata así: "Kinahan, que actualmente vive en Dubai, es un irlandés de 44 años que también es un presunto narcotraficante, aunque nunca ha sido condenado por un delito. En 2019, fue nombrado en un tribunal superior de Irlanda. como el testaferro del Kinahan Organized Crime Group de mil millones de dólares, también conocido como The Cartel".

Presuntamente, esta organización "tiene intereses en drogas duras, armas y, según un tribunal penal especial, se especializa en asesinatos de tipo ejecución". Aunque la relación entre Kinahan y Fury vendría solo por el boxeo, ya que el púgil está asociado con MTK Global, una consultora de boxeo cofundada por el propio Daniel Kinahan. De hecho, el 'Rey Gitano' agradeció al presunto jefe de la mafia por mediar en la pelea ante Anthony Joshua. Todo un culebrón del que la única prueba irrefutable es que Tyson Fury es campeón invicto de los pesos pesados.

