Mike Tyson, a subasta: Fury o La Montaña de Juego de Tronos quieren ser su próximo rival

El pasado mes de noviembre Mike Tyson volvió a subirse al cuadrilátero y desde entonces no han hecho más que aparecer nombres para medirse contra él en el ring. Todo el mundo quiere pelear contra el mito de Brooklyn, quien se muestra muy activo en redes, publicando sus virales entrenamientos.

Desde que 'Iron Mike' reconoció que su pelea ante Roy Jones Jr. no fue su último combate de exhibición, desde Logan Paul a nombres tan importantes como Tyson Fury o Hafthor Bjornsson se han postulado para que el show continúe. Por el momento, el excampeón del mundo de los pesos pesados ha confirmado que peleará con Lennox Lewis.

Todavía no hay nada confirmado, pero tanto Mike Tyson como Lennox Lewis han confirmado que ambos quieren que la pelea se produzca. "Si quiere bailar, yo puedo bailar", dijo el pasado mes de julio Lenox Lewis. Mientras se cierra este combate, algunas figuras importantes piden cita para ser el próximo rival del de Brooklyn.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mike Tyson (@miketyson)

Fue Logan Paul el primero que dijo que quería enfrentarse en el cuadrilátero a Mike Tyson. Aunque el famoso youtuber ya comentó que desde su entorno le dijeron que era algo que no debía hacer. "Estoy como, 'hermano, literalmente pasé por todo esto, no puedes decirme que no puedo vencer a Mike Tyson. Hermano, es viejo, viejo", comenzó diciendo Logan. "Mi abogado lo mencionó y me dijo: 'No, Tyson te arrancará la cabeza, no tienes ninguna posibilidad", agregó.

El futuro del boxeo

Sobre Logan Paul ha hablado el propio 'Iron Mike' recientemente en su pódcast, afirmando que el futuro del boxeo está en los youtubers, quienes brindan espectáculo y también dinero, mucho dinero: "La cosa es esta: hablamos desde una perspectiva de negocio, y no sé si suena tonto o a cachondeo. Mueven mucha pasta, y las peleas son de verdad; es puro entretenimiento".

"Si traigo al campeón del mundo a un combate y con él gano un millón de personas de audiencia está genial, ¿no? Pero si estos capullos rubios de ojos azules pueden traer 70 millones, pues entonces a ellos los adoro", ha continuado el excampeón sobre los hermanos Paul. "Están cambiando las normas. De aquí a diez años, quiero que todos los boxeadores youtubers luchen para determinar quién será el campeón del mundo. Tendrán su propio cinturón de campeones, y podrán lucirlo frente a boxeadores tradicionales", ha concluido Tyson.

De Fury a la 'Montaña'

La pasada semana fue Tyson Fury el que se colocó en la cola de pretendientes de Mike Tyson. El 'Rey Gitano' está en activo, pero ya ha asegurado que tras Deontay Wilder le gustaría pelear contra la leyenda del ring: "Tienes a Holyfield luchando contra Vitor Belfort este fin de semana Holyfield tiene 60 años, el otro tiene 45 - ¿por qué deberíamos matar los sueños de estas personas porque se están poniendo en forma, se están esforzando y se están dando una meta?".

"Me encanta ver a Mike regresar y pelear, sabes, me encantaría pelear contra Mike Tyson en una exhibición. Si lo de Dillian Whyte no sucede, entonces me encantaría ver a Mike en una exhibición. "Tyson vs Tyson, pasado vs presente. Hay mucha diversión en este duelo", ha afirmado el 'Rey Gitano'.

Tyson Fury, con los cinturones de campeón Reuters

De Fury a otro rival mediático que ha comenzado a coquetear con el boxeo hace relativamente poco: la 'Montaña' de Juego de Tronos. Hafthor Bjornsson ha reconocido que si la leyenda del boxeo acepta, él estaría encantado de ser su rival en un combate de exhibición.

"Si Mike Tyson quisiera pelear conmigo, no diría que no. Me sentiría honrado de sentir su poder", ha asegurado el strongman en declaraciones para The Sun. Fue a principios de este mismo año 2021 cuando Bjornsson peleó por primera vez como boxeador, pero tiene su punto de vista muy alto y quiere enfrentarse a uno de los mejores púgiles de todos los tiempos.

[Más información - Lennox Lewis reta a Mike Tyson: "Si quiere bailar, yo puedo bailar"]

Sigue los temas que te interesan