La nueva vida de Pacquiao: dejar el boxeo, la revancha ante Floyd Mayweather o ser presidente de Filipinas

Los amantes del boxeo estaban de enhorabuena. La leyenda filipina Manny Pacquiao volvía a subirse al cuadrilátero dos años después. Dos largos años en los que 'Pac-Man' vio cómo era despojado del cinturón del peso wélter de la WBA por incomparecencia en el ring durante tanto tiempo. Pero cayó ante Yordenis Ugás y ahora aumentan las dudas sobre su futuro: ¿volverá a pelear o se centrará en su carrera política?

Antes de esta pelea contra el cubano Yordenis Ugás, Manny Pacquiao sí tenía en su hoja de ruta volver a pelear antes de que acabase este 2021. Todo con vistas a continuar adelante con su carrera política, ya que las elecciones a la presidencia de Filipinas se celebran el próximo mes de mayo de 2022. Pero la derrota puede hacer que todo su plan se tambalee.

En los días previos al combate, 'Pac-Man' derrochaba confianza. Dos años alejado del cuadrilátero es mucho tiempo, pero durante meses el púgil de 42 años se preparó a conciencia para enfrentarse a Errol Spence Jr.. Este tenía que haber sido su rival, pero la lesión por desgarro del estadounidense provocó que se encontrase un plan B para Pacquiao y este no fue otro que un Ugás que se enfrentó así al combate de su vida.

Yordenis Ugás llega al rostro de Manny Pacquiao Reuters

El cubano al grito de 'patria y vida' se llevó el combate y se quedó con el cinturón del wélter de la WBA por decisión unánime de los jueces. Y esta vez bien ganado en el ring. Ahora puede ser él el que se enfrente a Errol Spence Jr. y no Manny Pacquiao, aunque el filipino antes de la pelea decía querer seguir adelante, al menos un poco más.

"Me siento como uno de 24 años. Antes de pelear con Thurman hacía de 25 a 28 rondas; ahora he estado haciendo 30 o 32 asaltos. Si tengo la posibilidad de hacer una pelea más, entonces me gustaría enfrentarme a los mejores, ya sea Terence Crawford o Errol Spence", aseguró 'Pac-Man' en una de las ruedas de prensa previas a la pelea ante Yordenis Ugás.

No pensaba en la retirada y sí en una nueva pelea. Los dos nombres elegidos eran Terence Crawford o Errol Spence y, precisamente, ambos ya han comenzado a intercambiarse mensajes para un enfrentamiento entre sí. Sea como fuere, la derrota puede hacer que el filipino se encuentre ante una nueva decisión que cambiará por completo su futuro.

¿Boxeo o política?

Por el momento, 'Pac-Man' no ha anunciado que cuelga los guantes. Sí que tomó la palabra en sus redes sociales, pero para mostrar su agradecimiento por el apoyo tanto en las buenas como en las malas: "Quiero agradecer a Dios por darme la fuerza para luchar. Agradezco a mi familia por estar siempre a mi lado. Deseo felicitar a Ugas y su equipo. Aunque esperaba un resultado diferente, le deseo lo mejor".

"Gracias a los fans de todo el mundo que estaban mirando. Gracias a todos los filipinos que me han apoyado. Estoy muy orgulloso de representar a mi país. Lamento no poder darte una victoria, pero hice lo mejor que pude. ¡Desde el fondo de mi corazón, gracias! ¡Dios los bendiga a todos! ¡Viva!", escribió en su perfil de Instagram.

El boxeador filipino Manny Pacquiao ante Yordenis Ugás EFE

Pacquiao debe meditar. La decisión está al 60-40 y es que el amargo sabor de la derrota no es algo que una leyenda quiera para la última página de su carrera profesional. El propio Manny dijo que así estaba el porcentaje sobre su retirada o continuidad, aunque no precisó que alternativa era cada cifra. Eso sí, dejó claro qué le dice su corazón.

"En mi corazón, quiero seguir luchando", estas palabras de Pacquiao también van encaminadas al adiós. El púgil asegura que pelear es su vida, pero que su cuerpo no responde como antes. Tiene 42 años. Antes de la derrota, se esperaba que volviese al cuadrilátero al menos una vez más, incluso antes de acabar 2021. Ahora ya no es tan seguro.

Manny Pacquiao recibe un golpe de Yordenis Ugás Reuters

"En este momento, probablemente estoy pensando en la retirada. No lo sé, no lo sé. No voy a cerrar esta puerta (del boxeo), pero el porcentaje es de 60 a 40", dijo ante el micrófono de ESPN. "No hemos tomado la decisión, vamos a descansar, vamos a relajarnos, pasar un tiempo con la familia y veremos luego si continuamos o no", continuó.

"En mi corazón, quiero seguir peleando. Pero tengo que considerar también mi cuerpo. Esta es mi pasión, por eso sigo aquí peleando a los 42 años. Lo disfruto, pero a veces tienes que pensar en la vida útil de tu cuerpo", afirmó un Pacquiao que cumplirá 43 años el próximo mes de diciembre y que acumula un récord de 62-8-2, con 39 nocauts.

El boxeo, su pasión. Y la política, su futuro. Pacquiao es senador de Filipinas, en mayo de 2022 hay elecciones y él quiere ser el nuevo presidente de su país. Quiere servir de inspiración para sus compatriotas, ser la llave de un cambio a mejor. Su exrepresentante Bob Arum ya lo adelantó: "Le hice una llamada telefónica por Zoom y me dijo: 'Bob, voy a presentarme en 2022 y, cuando gane, te quiero allí en el día de mi toma de posesión'".

Manny Pacquiao, durante una comparecencia política Twitter

Manny Pacquiao confía en sus opciones y eso que durante los últimos tiempos ha tenido que sobrevivir a las calumnias, descalificaciones y amenazas por destapar un caso de corrupción en las altas esferas de su gobierno. "No nací ayer. Me sorprendió, me atacaron con maldad, me calumniaron mucho, pero yo no he robado a nadie, no me siento agraviado", dijo el boxeador.

"Simplemente sigo lo que me dice mi corazón, tengo que luchar por lo que siento que es mi compromiso con el pueblo filipino, luchar por los pobres, eso es todo lo que hay en mi corazón. ¿Es mi culpa? ¿Es mi culpa que defienda la verdad? Quiero servir bien", afirmó 'Pac-Man' en declaraciones para DZBB. Este deber para con su pueblo puede hacer inclinar la balanza, pero en la mente de todos está otra figura que se suma a la ecuación, la de Floyd Mayweather.

La revancha que no llega

Si Manny Pacquiao tiene un rival histórico, ese es Floyd Mayweather. No por lo visto en un ring, ya que su cara a cara se saldó con victoria para 'Money' por decisión de los jueces. Decisión que todavía sigue atrayendo la polémica cuando se habla del tema. Pero las idas y venidas entre ambos con enfrentamientos lejos del cuadrilátero han hecho que su rivalidad sea elevada a legendaria.

Hasta figuras como la de Mike Tyson han insistido en que lo que debería suceder de una vez por todas es una nueva pelea entre 'Pac-Man' y Mayweather. Floyd está inmerso en preparativos para seguir con combates de exhibición y quién sabe si una vez retirados será posible ver a los dos frente a frente en una pelea de este tipo. Un sueño imposible o no tanto. Floyd Mayweather tendría mucho que perder si cae ante su archienemigo, mientras que para Manny Pacquiao sería una manera de hacer justicia. Siempre y cuando gane, claro... Lo que nadie discute es que sería un éxito seguro y el filipino ya dejó la puerta abierta.

