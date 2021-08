Yordenis Ugás, de huir de Cuba y acabar en la cárcel al reto del título mundial ante Manny Pacquiao

En la madrugada de este sábado a domingo se celebra el combate por el título mundial del peso wélter entre Manny Pacquiao y Yordenis Ugás. El cubano ha sido el plan B para la velada estelar protagonizada por 'Pac-Man' después de la lesión por un desgarro sufrida por Errol Spence Jr..

La última vez que Manny Pacquiao se subió a un cuadrilátero fue ante Keith Thurman hace ya dos años. Por ese tiempo de inactividad, la WBA decidió despojarle del cinturón de campeón, un cinturón que fue a parar a las manos de Yordenis Ugás. Aunque este no fue el elegido para enfrentarse al filipino, sino que fue un Errol Spence Jr. que también ponía en juego sus títulos.

Era un combate esperado por todos los aficionados al boxeo, pero habrá que esperar. Y lo siguiente es ver a 'Pac-Man' ante Yordenis Ugás. El púgil es el actual campeón de la WBA y para llegar hasta este punto, ha tenido que superar por el camino muchas dificultades. Ahora recibe el premio de protagonizar la pelea que siempre soñó.

Yordenis Ugás es un boxeador que no solo es dueño del cinturón de la WBA del peso wélter, sino que también sabe lo que es ganar una medalla en unos Juegos Olímpicos. Fue en Pekín 2008 cuando conquistó la presea de bronce y desde entonces su carrera ha sufrido algunos altibajos.

Patria y vida

Con un récord de 26-4-0, 12 KOs, el cubano es famoso por su lucha contra el régimen de Cuba. Hasta en seis ocasiones intentó salir de su país y en todas ellas fue pillado para ser posteriormente encarcelado. En prisión, ni siquiera le daban de comer en muchas ocasiones. Pero él lo volvía a intentar una y otra vez para conseguir ser libre.

A la séptima fue la vencida. Él ha asegurado que escapar de Cuba es algo que muchos de sus compatriotas anhelan, pero que no todos consiguen: "No olvidaré cuando llegué a México y luego mi aterrizaje en Texas. Cuando el bote llegó a la orilla, no me arrodillé ni besé el suelo, pero fue un momento emotivo para mí".

"Soy un peleador no solo dentro del cuadrilátero, sino que fuera también lucho por la libertad de mi gente. Eso es lo más importante para mí. Espero que todos los que luchan por la libertad en Cuba estén a salvo y sepan que también lucharé con el corazón por ellos el sábado 21 de agosto", ha asegurado Ugás ante los medios de comunicación.

Considera el combate contra Pacquiao como "el más importante de su vida", pero la verdadera lucha para él está en las calles y es por la libertad de Cuba. "No me desees felicidad, deseen libertad a mi país, esa es mi felicidad", dijo el pasado mes de julio en medio de las movilizaciones. "Para los hombres libres, que se dedican y tienen disciplina, no hay límite. Es infinito el límite", agregó un Ugás que golpea fuerte tanto dentro como fuera del cuadrilátero.

