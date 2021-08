Pacquiao anuncia que no se va a retirar: "Me siento como uno de 24 años"

Manny Pacquiao volverá a luchar por el cinturón del peso wélter de la WBA en la madrugada de este sábado 21 a domingo 22 de agosto. Las dudas sobre si este sería su último combate han planeado, ya que se le ve como candidato a la presidencia de Filipinas, pero el boxeador ya ha confirmado que su hoja de ruta pasa por pelear al menos una vez más después del duelo ante Yordenis Ugás.

"Me siento como uno de 24 años. Antes de pelear con Thurman hacía de 25 a 28 rondas; ahora he estado haciendo 30 o 32 asaltos", ha comenzado explicando en rueda de prensa el púgil de 42 años. "Si tengo la posibilidad de hacer una pelea más, entonces me gustaría enfrentarme a los mejores, ya sea Terence Crawford o Errol Spence", ha agregado 'Pac-Man'.

Según estas palabras del boxeador, primero llega este combate frente a Yordenis Ugás y después de esto se celebrará una nueva pelea con Terence Crawford o Errol Spence Jr. como rival. Esta última se produciría antes de final de año si fuese posible. Todo ello encaminado a enfocarse después en la carrera a la presidencia de su país, cuyas elecciones tienen lugar en mayo de 2022.

Manny Pacquiao, durante un combate de boxeo Reuters

Manny Pacquiao se iba a enfrentar este fin de semana a Errol Spence Jr., pero la lesión por un desgarro de este último hizo que se tuviese que buscar una alternativa. El elegido fue un Yordenis Ugás que, precisamente, fue el que se llevó el cinturón de campeón del que fue despojado 'Pac-Man' por inactividad.

Ganará por KO

En rueda de prensa previa al combate, el entrenador de la leyenda filipina ha asegurado que su protegido ganará por KO ante Ugás y eso que no se sube al cuadrilátero en combate oficial desde el cara a cara ante Keith Urman de hace ya dos años. "La victoria de Pacquiao va a llegar por KO", ha asegurado Freddie Roach. Unas palabras a las que ha respondido el propio 'Pac-Man': "Estoy seguro de que dice eso porque me vio entrenar con mucha disciplina y pasión".

Hace tan solo unos días, Pacquiao ya aseguró que tiene el mismo hambre de cuando debutó como profesional: "Es su oportunidad, sé lo que está sintiendo Ugás porque hace veinte años yo era Ugás. No hay nada asegurado, y de hecho me lo tomo tan en serio como me he tomado a Errol Spence. No cometeré el mismo error que Ledwaba cometió conmigo. Yo todavía tengo el mismo hambre por ganar. Vivo por ello".

