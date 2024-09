Ricardo Ten se encumbra en París con un oro en la crono: la guinda a unos Paralímpicos impecables

La leyenda de Ricardo Ten (Valencia, 1975) parece no tener límites. Cuando crees que ya ha dado todo lo que tenía dentro, siempre se saca un truco más de su chistera. Es un ganador nato y en los Juegos Paralímpicos 2024 lo está demostrando con creces. Le quedaba el oro para cerrar el círculo y se ha encumbrado de forma definitiva en París llevándose el triunfo en la crono de ciclismo en ruta.

Sin miramientos y volando sobre el asfalto parisino. Ten tenía entre ceja y ceja la victoria no dudó en maniatar a todos sus rivales. Un ritmo infernal desde el inicio que fue imposible de replicar por el resto. Paró el crono en 20:39.53 con 38 segundos de ventaja frente al alemán Michael Teuber y 1:18 minutos por delante de las medallas. Imparable.

Sabía que en esta prueba era uno de los favoritos y no falló ante las expectativas. No suele hacerlo. Logró su primer oro paralímpico sobre la bicicleta y cerró el círculo a unos Juegos excelsos con, de momento, tres medallas (una más de plata y otra de bronce). Se estrenó hace unos días con un tercer puesto en la prueba de persecución en pista y se colgó la plata 72 horas después en la esprint por equipos.

🔥 ¡¡IMPARABLE RICARDO TEN!!



🥇 El ciclista español se ha colgado el oro en la prueba de contrarreloj C1 en #Paris2024 su tercera medalla en estos Juegos



Inmejorable inicio de jornada para España en los Juegos Paralímpicos #ParisRTVE4s



🔴 DIRECTO https://t.co/uwXo6IxTHT pic.twitter.com/bByGjqZnII — Teledeporte (@teledeporte) September 4, 2024

Con 49 años ya cumplidos, Ten suma de esta manera la undécima medalla paralímpica de su carrera, aunque la mayoría de ellas las ha conseguido en la disciplina de Natación. En total siete de ellas han llegado desde la piscina (tres oros, una plata y tres bronces) y solo dos en ciclismo (dos bronces). Fue en Río 2016 cuando cambió el agua por el asfalto, ya que consideraba que no quedaba nada por hacer bajo la superficie y siempre había tenido el sueño, desde niño, de ser ciclista profesional.

Superando obstáculos

Ricardo Ten ha cumplido con creces en el deporte paralímpico. Se ha consagrado como leyenda y lo ha hecho superando varios baches que se le presentaron delante a lo largo de su vida. El más traumático, un accidente cuando tenía ocho años.

Jugando con su hermano en una casa que estaba en obras, Ten sufrió una fuerte descarga eléctrica que le hizo perder los dos brazos y la pierna derecha, además de quemarle el 75% del cuerpo. Sin embargo, años después encontró en su accidente una oportunidad para brillar.

"La vida no es fácil pero es bonito vivirla, hay que superar los momentos difíciles. Por mucho que nos pasen situaciones malas al final siempre acabamos superándolas, los momentos buenos siempre tiene más calor que los malos. Hay que aprender a vivir para disfrutar esos momentos buenos", contó Ricardo Ten en una entrevista a Nius hace unos años.

"No puedes rendirte a la primera de camino, si no lo consigues no pasa nada, también hay que saber disfrutar del recorrido, porque todo el esfuerzo no tiene recompensa, aunque te esfuerces al máximo eso no te garantiza que vayas a conseguir tu objetivo, pero no por eso tienes que dejar de intentarlo", añadió.