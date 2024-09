Federer, rotundo sobre Sinner y el dopaje: "Hay una pregunta que tienen que responder ahora"

Jannik Sinner disputa este miércoles los cuartos de final del US Open, enfrentándose a Daniil Medvedev, mientras en el circuito algunas voces siguen criticando el modus operandi llevado a cabo cuando dio positivo, hasta en dos ocasiones, en Clostebol. El último en hablar del tema ha sido uno de los mejores tenistas de la historia: Roger Federer.

El suizo habló del asunto de Sinner y el dopaje, dando su visión clara sobre lo que piensa al respecto. "Creo que todos estamos bastante convencidos de que Jannik no hizo nada", empezó Federer diciendo sobre el positivo del italiano por una sustancia prohibida a comienzos de año y la absolución por parte de la ITIA.

"Pero la posible inconsistencia de que no tuvo que parar de jugar mientras no estaban cien por cien seguros de lo que estaba pasando, creo que esa es la pregunta que hay que responder. También tenemos que confiar en el proceso de todos los involucrados aquí", añadió Federer en declaraciones para The Today Show, en Nueva York.

Federer siguió hablando del caso: "Muchos habrán pensado: '¿Fue Sinner tratado como los demás?' Ese es el punto de toda la historia. Esta es la pregunta a la que hay que responder, pero así están las cosas, y debemos confiar en el proceso y en las personas involucradas". "No es algo que queramos ver en nuestro deporte, este tipo de noticias, independientemente de si hizo algo o no, o que cualquier jugador lo haya hecho. Es sólo ruido que no queremos", añadió.

El extenista suizo también habló sobre la condición a la que ha sido sometido Sinner en los últimos meses: "Entiendo que es una situación complicada. "Es la pesadilla de los atleta y del equipo cuando te acusan de algo así porque pasamos controles y rellenamos formularios todos los días. Acaba viviendo contigo. Todas las mañanas, cuando te despiertas, piensas: '¿Ha llamado alguien en la puerta a hacerme la prueba?' Así que es realmente difícil".

Roger Federer y Jannik Sinner

Finalmente, Federer reiteró su punto de vista no sobre Sinner sino sobre la forma en que se manejó el asunto: "Todos estamos bastante seguros de que Jannik no ha hecho nada malo, pero la pregunta a la que se debe responder no se refiere tanto a su inocencia como a la posible inconsistencia de todo el procedimiento, debido al hecho de que Sinner no fue obligado a parar mientras no se tenía certeza al cien por cien de lo que estaba sucediendo".

También habló Nadal

El mensaje de Federer llegó sólo unas horas después de que también Rafa Nadal hablara sobre el tema. Fue en su entrevista del lunes en El Hormiguero: "Yo al final confío en la buena fe de la gente y no creo en ningún caso que Sinner se haya querido dopar. Tampoco creo que la justicia nos tenga que gustar sólo cuando se resuelve de la manera que nosotros pensamos", dijo el tenista español.

Nadal, además, no cree en los tratos de favor por tratarse del número 1 del tenis mundial. "No me creo que porque sea Sinner no le vayan a sancionar y si fuese otro, sí. Lo creo y estoy convencido de ello realmente", añadió. Las dos leyendas confían en el italiano, pero no tanto en la forma en la que se ha manejado todo.