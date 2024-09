McLaren, el gran aliado de Max Verstappen para ganar el Mundial: Norris y Piastri no rompen el muro

Una vez echado el telón en Monza es turno de celebrar fuera del asfalto lo cosechado dentro de él. El box de Ferrari, tras la victoria de Leclerc en casa, es una fiesta. sus vecinos, los McLaren, habían copado los otros dos cajones del podio, pero en el box papaya se respiraba una calma tensa. Sus pilotos, Piastri y Norris -segundo y tercero respectivamente en Italia- ni se miraron a la cara durante la celebración del podio.

Y sus caras, de circunstancias, presidían la foto de familia de un equipo que se llevaba de Monza menos botín del que por rendimiento de monoplaza imaginaban. Porque la gestión de la escudería británica les autoprivó de un doblete más que real. La administración de la carrera pasará a los libros de la historia de la Fórmula 1 como todo lo que no se debe hacer cuando los dos coches parten en las dos primeras posiciones.

En la salida Norris defendió la pole con suficiencia y salió indemne del embudo en el que se convierte la primera variante. Primer match ball salvado porque las arrancadas son su mayor fragilidad esta temporada. Por detrás de él se organizaba el pelotón y el guion llevaba el día a una oportunidad brillante para pegar un mordisco a Verstappen en la clasificación.

Pero Piastri, su compañero de equipo, no pensó con la calculadora en mano. Le lanzó el coche a Norris en la segunda variante y pasó a liderar la carrera. Un adelantamiento tan brillante como despiadado. El británico salió con la trazada irregular y Leclerc, cuya tracción le permitió salir más rápido, también le arrebató la posición. Se nublaba la carrera de Norris que quedó condicionada hasta la última vuelta.

Más todavía después de la aparición de la degradación. Nada importaba en el box de McLaren que, con el Mundial de Pilotos en juego y el de Constructores al alcance de la mano, permitieron a sus pilotos barra libres de ataques. Norris, segundo, apretaba al líder Piastri hasta que sus neumáticos desfallecieron. Obligado a otra parada. También la hizo el australiano y ambos quedaron relegado por detrás de los dos Ferrari. Superaron a Sainz, pero se quedaron sin tiempo para dar caza a Leclerc.

Segundo y tercer puesto. McLaren se hizo el harakiri y Norris apunta en dirección a su compañero de equipo primero. "No era la carrera que quería hoy, todo se torció en la curva 4. Obviamente no esperaba una maniobra así, obviamente no. Teníamos mucho hueco con los de detrás, así que no había motivo para arriesgar, se ha acercado un poco más de la cuenta, y si yo hubiera frenado un metro más tarde los dos hubiéramos quedado fuera de la carrera".

Y su equipo en general después. "Me encantaría pelear el Mundial, pero no depende de mí. Obviamente, no diría que nos estamos quedando sin tiempo, pero el tiempo pasa lentamente y todavía creo que podemos hacerlo. Estoy aquí para ganar el campeonato, aunque tampoco voy a rogar intercambiar posiciones", zanjó.

En Italia como en Hungría

McLaren entregó la victoria a Leclerc mientras se debate en mantener con opciones de pelear por el Mundial a sus dos pilotos o sacrificar una de las partes. Mientras, Verstappen va salvando muebles carrera a carrera pese a tener un monoplaza menos polivalente que los de Woking. El desenlace hubiera sido otro si desde el muro se posicionan. Al final, Norris le recortó menos puntos de los que esperaba a Max y McLaren sigue sin dar el sorpasso en el de Constructores.

En 2007, cuando Hamilton y Alonso compartían escudería, la no toma de decisiones del equipo acabó entregando el campeonato de pilotos a Ferrari y siendo descalificados del de Constructores por espionaje a la escudería italiana. El coche más rápido no ganó nada. "Me encantaría tener más apoyo del equipo", demanda Norris.

Red Bull sobrevive de los regalos de McLaren

Andrea Stella, director del equipo, tiene clara su postura. "Ambos pilotos están en condiciones de ganar el Mundial, pero Lando mejor posicionado desde el punto de vista de los números. Creo que si queremos dar apoyo a un piloto, definitivamente tenemos que elegir al que está en la mejor posición", zanja. Mientras se deciden, Red Bull disimula en clasificación lo que en carrera queda expuesto: no tienen el ritmo de principio de temporada.

Ya sea por el 'Horner Gate', la despedida de Newey dirección Aston Martin, las piezas que la FIA habría prohibido al equipo, o todo junto. La realidad es que Red Bull no domina, sino que sobrevive. Y en esa constante, McLaren se ha vuelto su mejor aliado. Pese a poseer el mejor monoplaza actualmente, no aprovechan sus oportunidades.

Norris pudo ganar por ritmo en Canadá, partió desde la pole en Barcelona, si no hubiera colisionado en Austria y McLaren tuvo en su mano decidir qué piloto ganaba en Hungría -Piastri- y evitar lo sucedido en Italia. Si se suman todos esos puntos escapados y restan a Verstappen los que hubiera dejado de ganar, Lando estaría acechando el liderato. Tal vez no ganen Verstappen y Red Bull, sino que pierdan Norris y McLaren.