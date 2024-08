Ricardo Ten estrena el medallero de España en los Paralímpicos con un bronce en ciclismo en pista

Los Juegos Paralímpicos de París 2024 están en marcha y España ya sabe lo que es saborear un metal. Lo hizo a las primeras de cambio, con el ciclista Ricardo Ten como protagonista, tras colgarse la medalla de bronce en los 3.000 metros persecución. El valenciano ofreció un gran nivel y consiguió la segunda presea paralímpica de su carrera en esta disciplina tras batir al alemán Senska Pierre.

No lo tuvo fácil Ten, especialmente en las series, donde tuvo que hacer frente al poderío chino. Li Zhangyu cerró su estreno con un récord del mundo y Liang Weicong, quien compartió espacio y tiempo con el español, logró el pase a la final con 1.3 segundos de margen. Le quedaba una bala al ciclista valenciano, y no lo desaprovechó. Derrotó al corredor germano y se subió al tercer cajón del podio.

El español voló sobre el Velódromo de Saint-Quentin-en-Yvelines. No tuvo piedad con su rival y dominó de principio a fin la prueba. Sin fisuras, en el paso por los 1.000 metros la distancia era casi de dos segundos. Un trecho que acabó siendo definitivo. Al paso por los 2.000 mantenía la ventaja y cerró la pelea por el bronce con más de cinco segundos de diferencia. Una superioridad absoluta.

🤩Así ha sido la prueba de Ricardo Ten que le ha valido la medalla de bronce al ciclista español



"No es la prueba que veníamos preparando, pero creo que nos hemos adaptado bien. Hemos estado rozando la final por el oro, pero estoy contento y feliz. Sabíamos que igual no están todos nuestros rivales, pero si hay algo que me ha enseñado el deporte es que las oportunidades están para aprovecharlas en su momento", afirmó Ricardo Ten minutos después de proclamarse bronce.

"Sabíamos que esta prueba se nos podía dar bien. Sí que he notado que me faltaba el feeling con la pista. Esta mañana he cometido alguno errores que eran por la falta de entrenar en el velódromo, pero hemos hecho un gran papel en la pista", añadió.

Hambre de medallas

Ricardo Ten se estrenó a lo grande en París, pero su camino por la capital gala no ha hecho más que comenzar. Todavía le queda mucho que decir, especialmente en el ciclismo en ruta, su gran especialidad.

De momento, antes de pasarse a la carretera deberá disputar la carrera de 1 kilómetro y la velocidad por equipos, pruebas en las que podría dar más alegrías a la delegación española. Donde tiene más opciones es en la prueba por equipos. Correrá junto a Alfonso Cabello y Pablo Jaramillo el próximo 1 de septiembre con el mismo formato de series clasificatorias y final.

Rebasada la modalidad de pista cubierta, Ten buscará seguir ampliando su leyenda paralímpica con la contrarreloj (su principal baza) y la carrera de fondo (esta opción será más complicada al competir con corredores de menos discapacidad). Ya son nueve preseas paralímpicas en su haber y buscará estos días alcanzar los dos dígitos.

Ricardo Ten, tras conseguir la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de París 2024. EFE

"El deporte te enseña que tienes que estar todo el rato centrado. No hay que pensar que lo tienes todo hecho. Aún queda lo más importante que es lo que hemos estado entrenado todo este ciclo y ojalá se pueda materializar en una medalla lo más arriba posible", añadió.

Sería el premio a una trayectoria envidiable. 49 años y casi dos décadas al más alto nivel, especialmente en natación donde logró tres oros, una plata y tres bronces entre Atlanta 1996 y Londres 2012. Su legado quedará para siempre en los Juegos, pero todavía quiere dar la última estocada.