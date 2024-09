Aston Martin reconoce por fin su mayor problema para 2024 y 2025: "No hay excusas" y así quiere ponerle solución

La temporada 2024 no ha sido el éxito que Aston Martin esperaba. Pese a contar con un piloto tan excepcional como Fernando Alonso, cuyas habilidades han sido cruciales para conseguir resultados superiores a las capacidades del AMR24, el equipo sigue lejos de los cuatro equipos punteros de la parrilla.

Esta situación ha llevado a su director, Mike Krack, a hacer una autocrítica pública en la que reconoce que el equipo debe mejorar significativamente si quiere competir al nivel de las escuderías más fuertes.

Krack, consciente de que Aston Martin no ha cumplido con los objetivos que se fijaron al inicio del año, ha sido claro: "No hay excusas". La escudería de Silverstone ha estado dependiendo demasiado de las actuaciones heroicas de Alonso en pista, algo que, a largo plazo, no es sostenible ni deseable para el equipo.

"Tenemos que ser autocríticos. El peor comentario que se puede hacer es que somos 'el mejor del resto'", afirmó el ingeniero luxemburgués, refiriéndose a la brecha existente entre Aston Martin y las escuderías de referencia.

El equipo comenzó la temporada con la esperanza de luchar codo a codo con Mercedes por la cuarta posición, pero la realidad ha sido diferente. Actualmente, Aston Martin se encuentra luchando por mantener el ritmo de equipos como Haas y Williams, algo que ha generado malestar interno.

A pesar de asegurar la quinta posición en el campeonato de constructores, Krack admite que el equipo está más cerca de ser el sexto, séptimo o incluso octavo en términos de rendimiento en carrera.

Mucho por hacer

Las declaraciones de Krack son un reflejo del malestar que existe en el seno de Aston Martin: "Nuestro objetivo era claramente reducir la desventaja con los cuatro mejores equipos. No lo conseguimos. Otros se han puesto al día más de lo que lo hemos hecho nosotros", admitió.

Y es que, mientras Mercedes cuenta con 329 puntos en la clasificación, Aston Martin ha acumulado solo 86 puntos después de 18 grandes premios. Esto demuestra la significativa diferencia de rendimiento entre ambos equipos, algo que no puede ser ignorado.

Además, las actualizaciones introducidas en el monoplaza no han tenido el impacto esperado. Krack subraya que esto se debe a una gestión ineficiente en la implementación de mejoras, lo que ha permitido que otros equipos con menos recursos y potencial logren mejores resultados.

En este contexto, Krack rechaza el argumento de que el uso del túnel de viento compartido con Mercedes sea una excusa válida para el bajo rendimiento. "Sería una excusa demasiado fácil", dijo el ingeniero, recordando que Mercedes utiliza el mismo túnel de viento y aún así han logrado obtener mejores resultados.

Cómo resolver sus problemas

Para afrontar la recta final de la temporada y preparar mejor el año 2025, Krack y su equipo tienen claro que deben trabajar en múltiples áreas. Una de ellas es la aerodinámica y el equilibrio del monoplaza, aspectos cruciales en los actuales reglamentos de la Fórmula 1.

"Hay algunos problemas con el coche actual. Y pienso que ocurre lo mismo en todos los equipos. Intentas mejorar la carga aerodinámica y el equilibrio. ¿Pero en qué orden? Hay que mejorar ambos, porque ninguno es suficiente", explicó Krack.

El equipo ha reconocido que, a lo largo de la temporada, no han logrado mejorar el coche tanto como lo han hecho otros equipos. Sin embargo, aún confían en que las actualizaciones que están planeando para las próximas carreras puedan marcar la diferencia.

"Todavía no nos hemos rendido. Creo que en el futuro traeremos algunas piezas más para solucionar los problemas que tenemos ahora", comentó Krack, optimista pero realista ante los retos que enfrentan.

Otro factor clave en la mejora a largo plazo será la integración del nuevo túnel de viento, que estará operativo en 2025. Si bien esto supone un avance tecnológico importante, Krack advierte que no es una solución mágica para todos los problemas del equipo.

"Cuando estás construyendo un equipo, no se trata sólo de configurar el túnel de viento. También se trata de la tecnología y la metodología, y la forma en que se llevan a cabo las pruebas", explicó.

Esto significa que el equipo también debe mejorar en aspectos como las simulaciones y la integración de nuevas tecnologías en el proceso de desarrollo. Aston Martin está construyendo un equipo con vistas al futuro, pero este progreso lleva tiempo.

Además, la llegada de fichajes clave como Adrian Newey o Andy Cowell, aunque prometedora, no tendrá un impacto inmediato, ya que ambos se incorporarán al equipo en los próximos meses.

Futuro prometedor

Aston Martin tiene mucho trabajo por delante si quiere dejar de ser "el mejor del resto" y empezar a competir de manera consistente con los equipos punteros. Si bien la incorporación de nuevos talentos y el desarrollo de un túnel de viento propio les proporciona una ventaja estratégica para el futuro, el equipo debe centrarse en resolver sus problemas actuales.

Las actuaciones de Fernando Alonso han sido impresionantes, pero no pueden depender exclusivamente de su talento para salvar una temporada que ha estado por debajo de las expectativas.

Krack ha dejado claro que, si bien no se rendirán en esta temporada, el verdadero reto comienza en 2024.

"Al principio de la temporada, estuvimos a la par con Mercedes en las primeras carreras. Por lo tanto, es posible hacer un progreso significativo con este reglamento si logras que el coche sea estable y se comporte de la manera que los pilotos quieren", concluyó.

Ahora, todo depende de si Aston Martin puede poner en práctica las lecciones aprendidas en este difícil 2024 para regresar a la élite de la Fórmula 1.

En resumen, Mike Krack y Aston Martin reconocen que no hay excusas. El equipo debe mejorar en todas las áreas si quiere volver a competir al más alto nivel. Aunque el futuro parece prometedor, los desafíos inmediatos son grandes, y el tiempo para encontrar soluciones se agota.