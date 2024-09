La Agencia Mundial Antidopaje apela el caso de Jannik Sinner y pide una suspensión de hasta dos años

Jannik Sinner, en el US Open 2024 Reuters

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha anunciado que el pasado jueves 26 de septiembre presentó un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en el caso del tenista italiano Jannik Sinner, quien fue considerado por un tribunal independiente de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) como no culpable ni negligente tras haber dado positivo dos veces por clostebol, una sustancia prohibida, en marzo de 2024.

La AMA considera que la conclusión de que no hubo "culpa o negligencia" no era correcta según las reglas aplicables. La AMA solicita un período de inelegibilidad de entre uno y dos años. La AMA no solicita la descalificación de ningún resultado, salvo el que ya haya sido impuesto por el tribunal de primera instancia.

Como este asunto está ahora pendiente ante el TAS, la AMA ha señalado que no hará más comentarios por el momento.

