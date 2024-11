Operación Percebe en el relevo de Rocha: barones de la RFEF impulsan a Louzán, un ex del PP condenado por prevaricación

La Audiencia Nacional resolvió este jueves 28 de noviembre que Pedro Rocha no podrá concurrir a las elecciones para presidir la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), confirmando su inhabilitación por dos años.

La decisión ratifica una sanción impuesta por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) debido a infracciones graves relacionadas con el abuso de competencias dentro de la Real Federación Española de Fútbol.

Según los magistrados, Rocha vulneró los derechos de los órganos colegiados, actuando de manera arbitraria y contraria a los valores deportivos. La sentencia destaca que permitirle continuar en cargos directivos supondría un riesgo para los principios que rigen la gestión deportiva.

Ante la imposibilidad de Rocha de presentarse, los principales dirigentes de las federaciones territoriales han decidido impulsar a Rafael Louzán, presidente de la Federación Gallega de Fútbol, como candidato de consenso para las elecciones del 16 de diciembre.

Louzán también cuenta con el apoyo significativo de LaLiga, lo que refuerza el poder de su candidatura. Se prevé que obtenga sin dificultad los 21 avales necesarios para oficializar su postulación el próximo 3 de diciembre.

No obstante, la figura de Louzán genera controversia debido a una posible inhabilitación que pesa sobre él, aunque todavía no es firme ni ejecutiva. Según los estatutos de la federación, esta situación podría complicar su candidatura, pero el actual presidente de la Federación Gallega insiste en que no le impide continuar.

Operación Percebe

El ascenso de Rafael Louzán en la RFEF y su vinculación con el pacto entre Pedro Rocha y Javier Tebas han quedado documentados a través de mensajes de WhatsApp publicados por EL ESPAÑOL que revelan el papel crucial de Louzán como puente entre ambos líderes.

El pacto permitió a Tebas obtener cuota de poder en la RFEF a través de la introducción de altos cargos en la organización, mientras respaldaba a Rocha en sus conflictos judiciales y políticos.

Los mensajes de Antonio Retamosa 'Yesi', mano derecha de Rocha, divulgados por EL ESPAÑOL, confirman la existencia del acuerdo: "Sí, hay un pacto de Rocha con Tebas. LaLiga meterá dos directores". El hombre de confianza del expresidente de la RFEF también señaló que Tebas "ha ayudado mucho" a Rocha, justificando así su creciente influencia en la Federación.

20240626-chats-rocha-tebas

Louzán fue clave en las negociaciones, participando directamente en reuniones donde se establecieron los términos del pacto. "Estaba yo en la reunión", aseguró Retamosa, refiriéndose al encuentro en un restaurante de Madrid donde se cerró el acuerdo.

Según los mensajes, la alianza permitió a Pedro Rocha consolidar su candidatura al obtener 107 avales, un respaldo que dejó fuera de juego a otros contendientes como Carlos Herrera. Gracias a su intervención, Rafael Louzán, amigo personal de Javier Tebas, logró un puesto clave como presidente de la Primera Federación, consolidando su poder en el ámbito del fútbol no profesional.

Este nombramiento fue parte del pacto, en el cual Louzán se convirtió en un aliado estratégico tanto para Tebas como para Rocha. Su posición lo ha colocado en el centro de decisiones importantes.

Rafael Louzán, en la mesa principal del Comité de coordinación del fútbol español junto a Pedro Rocha, Javier Tebas y Beatriz Álvarez RFEF

El pasado 18 de junio estuvo sentado, para sorpresa de todos, en la mesa del Comité de coordinación del fútbol español junto a Pedro Rocha, Javier Tebas y Beatriz Álvarez -presidenta de la Liga Femenina-. Esa imagen fue una muestra pública del nuevo poder de Louzán gracias a su amistad con Tebas.

El ascenso de Louzán ha sido bautizado por dirigentes de la RFEF y otros barones territoriales como la Operación Percebe, según cuentan diversas fuentes a EL ESPAÑOL. La razón de este nombre es el marisco que suele regalar a los altos cargos federativos durante las fiestas navideñas.

Condenado por prevaricación

El pasado judicial de Louzán añade un elemento de tensión a su ascenso. En 2021, fue condenado por la Audiencia Provincial de Pontevedra por prevaricación en la adjudicación de obras en un campo de fútbol mientras él era presidente de la Diputación de Pontevedra y del PP provincial.

Rafael Louzán fue condenado a dos años de cárcel y siete de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación y fraude en la reforma de un campo de fútbol en Moraña.

Las obras proyectadas ya habían sido ejecutadas con anterioridad casi en su totalidad. Tras su recurso, cayó la pena de cárcel y el delito de fraude. Aunque el Tribunal Supremo aún no ha emitido un fallo definitivo, la Ley del Deporte establece que una condena firme lo obligaría a abandonar cualquier cargo en la RFEF. Para blindarse, Louzán modificó los estatutos de la Federación Gallega, eliminando requisitos como estar "en pleno uso de los derechos civiles".

Rafael Louzán, en un acto de la Federación Gallega de fútbol RFEF

La condena por prevaricación pone en cuestión su ascenso meteórico en la Real Federación Española de Fútbol, donde se ha convertido en una figura clave gracias a su estrecha relación con Javier Tebas y Pedro Rocha. Aunque su cargo actual en el ámbito federativo es de naturaleza privada, si el Tribunal Supremo confirma la condena, su posición se verá comprometida según el artículo 60.6 de la Ley del Deporte, que exige la inmediata salida de cualquier dirigente condenado por sentencia firme.

Por ahora, Louzán insiste en que su situación legal no le impide ejercer cargos dentro de la RFEF y argumenta que, al tratarse de un puesto en una federación deportiva, no se le aplica la inhabilitación que afecta a los cargos públicos. Sin embargo, esta interpretación sigue siendo controvertida y podría ser cuestionada en los próximos meses, dependiendo de la decisión del Tribunal Supremo.

La condena por prevaricación no es el único episodio polémico en la trayectoria de Louzán. En 2015, fue investigación por cohecho y la causa fue cerrada en 2018. El fiscal rechazó seguir al haber sido anuladas las pruebas obtenidas por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Su mujer, María Teresa Cores, también fue investigada por cohecho pasivo en el caso de los sobrecostes en los alquileres de tres bajos comerciales de Vigo.

Rafael Louzán, en un acto de la Federación Gallega de fútbol con Pedro Rocha RFEF

Louzán inició su carrera política de la mano de José Ramón Barral Nené, alcalde de Ribadumia entre 1983 y 2001. Su mentor fue detenido por contrabando de tabaco, de hecho, aparece en Fariña de Nacho Carretero, y eso posibilitó que el amigo de Tebas y delfín de Rocha obtuviera el bastón de mando en el consistorio.

Sus inicios antes de la política transcurrieron como bedel en un polideportivo municipal. Su salida de la vida política se produjo tras perder el poder en la Diputación de Pontevedra tras las elecciones de 2015, sin embargo, tuvo lugar unos meses después de los comicios.

Varios medios apuntaron a que, en realidad, su marcha se produjo porque ya existían rumores entonces de que estaba siendo por investigado por diversos negocios ilegales.