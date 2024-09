Laporta dice que está salvando al Barça: "No hemos llegado al 1:1 porque no hemos querido"

"Hemos salido de este callejón sin salida". Joan Laporta sacó pecho de la situación en la que se encuentra el FC Barcelona, dando tres años más para completar el proceso que inició con su vuelta a la presidencia para "salvar" el club.

El presidente del Barça afirmó este martes que el club está "más fuerte que nunca" y lanzó una advertencia: "Mucho tendrán que trabajar los desestabilizadores de afuera para hacer tambalear una institución que pronto cumplirá 125 años de vida".

"Los ataques continuarán. Cuando volvemos a ir bien, casualmente vuelve a aparecer el caso Negreira. Un caso que no se sostiene por ningún lado", señaló Laporta durante una rueda de prensa en el Auditorio 1899, tras el cierre del mercado de fichajes.

El presidente del Barça destacó el esfuerzo de la junta directiva para revertir la complicada situación económica del club, así como el trabajo del director deportivo, Deco, en la mejora de la plantilla. "Con Deco, hemos reducido la masa salarial, bajado la media de edad de la plantilla y también mejorado su calidad", enfatizó Laporta, elogiando al exfutbolista portugués.

"Estamos muy satisfechos con el trabajo de Deco. Gracias a él tenemos a Flick (Hansi, el nuevo entrenador). Ha sido clave en la renovación de los jóvenes del club y en los fichajes de Dani Olmo y Pau Víctor, así como en la contratación de los preparadores físicos, que han sido fundamentales en este buen inicio de Liga", añadió.

"Hemos hecho una operación importante con la llegada de Dani Olmo. Y también hemos traído a Pau Víctor, en el que tenemos depositadas grandes esperanzas"



En relación a Nico Williams Laporta no confirmó si hubo un acuerdo para su incorporación, pero negó que la operación se hubiera frustrado por las reglas del control financiero de LaLiga. "No llegamos al 1:1 este verano porque no lo consideramos necesario ni conveniente. La firma del acuerdo de patrocinio de la camiseta con Nike nos habría permitido inscribir sin tantas dificultades, pero el ritmo deportivo no siempre coincide con el ritmo económico. Será el mejor contrato del mundo del fútbol. Y si hubiéramos tenido que hacer otro esfuerzo en el mercado, habríamos avalado personalmente", explicó.

Laporta adelantó que "en breve" presentarán las cuentas del club, que el curso pasado registraron "resultados ordinarios positivos", algo que no ocurría desde hace siete años. Además, destacó que se ha alcanzado "un récord histórico en patrocinios y en la facturación de BLM (la empresa del club que gestiona las tiendas oficiales y la venta de productos con licencia)".

A pesar de estas mejoras económicas y la reducción de la masa salarial, Laporta admitió que al Barça aún le faltan "60 millones" para cumplir con la regla 1-1 que permitiría inscribir jugadores con normalidad, objetivo que espera alcanzar en octubre. Por eso, hizo un llamado a la calma: "Recibimos muchas lecciones desde fuera, pero lo que estamos haciendo es salvar al Barça en el menor tiempo posible y sin poner en riesgo nuestro futuro y modelo asociativo".

Respecto al Spotify Camp Nou, Laporta mencionó que "ya es casi una realidad" y confía en que el primer equipo pueda disputar partidos en el nuevo estadio "a finales de año", aunque con un aforo del 60%. "Por estar en Montjuïc, hemos dejado de ingresar 100 millones de euros. Por tanto, nuestro interés prioritario es volver cuanto antes al Camp Nou", subrayó.

Con La Masia como "la base del proyecto deportivo", Laporta destacó la implicación de Flick en la recuperación del equipo: "Le exigimos trabajo, profesionalidad, que viva el día a día con intensidad y que nos ofrezca un fútbol que nos guste. Estamos coincidiendo en todo. Es un entrenador exigente, pero que no busca excusas y se adapta a lo que tiene".

La Superliga y el Madrid

Cuando se le preguntó por la Superliga, Laporta fue menos optimista, indicando que "sigue en su estado", pero reconoció que el interés por esta competición alternativa "ha impulsado a la UEFA a moverse con el nuevo formato de la Champions". "Ahora reparten 500 millones más. Vamos mejorando, pero todo es susceptible de mejorar. Las cifras de la Superliga son mucho más atractivas, pero bienvenido todo lo que sea evolucionar. Me entusiasma este nuevo formato y me alegra que haya más partidos interesantes en el estadio", reflexionó.

Finalmente, reconoció que las relaciones con el Real Madrid, su socio en el proyecto de la Superliga, "están mal porque han comparecido en el 'caso Negreira'". Y concluyó: "Tenemos muchas demandas por falsedades, alrededor de una veintena. Que sigan haciendo lo que consideren, que nosotros también haremos lo que tengamos que hacer".