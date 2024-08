Así es es Kick, la actriz a la que relacionan con Ben Affleck: descendiente de los Kennedy y excuñada de Taylor Swift

Sólo ha pasado una semana desde que Jennifer Lopez (55 años) pidió oficialmente el divorcio a Ben Affleck (52) y al actor ya se le relaciona con otra mujer. Aunque ha trascendido que la separación se produjo el 26 de abril, fue el pasado 20 de agosto cuando la cantante acudió al Tribunal Superior de Los Ángeles para poner fin a su matrimonio.

Desde entonces, tanto ella como el intérprete se han convertido en el objetivo de la prensa. Así, se ha podido conocer que el protagonista de Pearl Harbor recupera la ilusión con otra mediática figura.

Tal y como publicó Page Six este pasado fin de semana, Ben Affleck fue fotografiado junto a una mujer que desciende de una de las familias más relevantes del mundo. Se trata de Kathleen, conocida como Kick (36) e hija de Robert F. Kennedy Jr. (70), quien ha sido candidato independiente a la presidencia de Estados Unidos.

Kick, que a su vez es sobrina nieta del fallecido John F. Kennedy, es la segunda hija de Robert, fruto del primer matrimonio del político con Emily Ruth Black. Vive en Nueva York y aunque no ha coqueteado con la política, ha trascendido a la esfera pública por su interés en el mundo del entretenimiento. Ha aparecido en conocidas series de televisión, como Gossip Girl o The Newsroom, y en la película Fear and Loathing in Aspen, dirigida por su hermano mayor, Bobby III.

Ahora su nombre copa el foco por sus encuentros con Ben Affleck en pleno divorcio de Jennifer Lopez. Según el Daily Mail, el actor está "saliendo" y "pasando el rato" con la hija del que ha sido candidato a la presidencia de Estados Unidos. Según la prensa norteamericana y tal y como secundan los medios británicos, han sido vistos en actitud cómplice y cariñosas en lugares públicos como el Polo Lounge, ubicado en el icónico Beverly Hills Hotel, en California.

Hasta ahora las imágenes no han trascendido y ninguno de los protagonistas se ha pronunciado al respecto. Tampoco se conoce cómo Ben habría conocido a Kick. Si bien ella ha mostrado interés en la industria del entretenimiento, no cuenta con una sólida carrera en cine y televisión como Affleck.

Al margen de ello, la sobrina nieta de JFK es conocida por su faceta de activista -heredada de su padre- y por ser una apasionada de las actividades de aventura. En 2010, por ejemplo, escaló el Kilimanjaro, en Tanzania para crear conciencia sobre la escasez de agua junto a conocidas figuras como la actriz Jessica Biel (42). Formar parte de una de las sagas más mediáticas del mundo, también la hace estar en el foco.

Kick es la segunda de los seis hijos de Robert F. Kennedy Jr. Tras ella llegaron los otros cuatro vástagos del político que ahora respalda a Donald Trump (78), fruto de su segundo matrimonio con Mary Kathleen Richardson. De su relación nacieron Conor Richardson Kennedy -conocido por su historia sentimental con Taylor Swift (34) en 2011-, Kyra LeMoyne Kennedy, William Finbar 'Finn' Kennedy y Aidan Caohman Vieques Kennedy.

La muerte de su novio

Bien es conocido que el clan Kennedy ha sido preso de una maldición. Asesinatos, enfermedades, muertes prematuras, drogas, violaciones o accidentes han marcado la historia de la familia más laureada del poder estadounidense. Kick, que ahora copa el foco por su presunta relación con Ben Affleck, también ha sido golpeada por la tragedia.

En abril de 2018, el que fuera su novio, Matthew Mellon, falleció de manera repentina a causa de un ataque cardíaco que se produjo después de tomar ayahuasca, una bebida utilizada en la medicina tradicional de pueblos indígenas. Tenía 54 años y llevaba cuatro meses saliendo con Kick.

"Era la persona más generosa y fabulosa que he conocido y sólo le importaba cómo se sentían los demás", expresó entonces la hija de Robert F. Kennedy Jr., ahora de actualidad por sus encuentro con el exmarido de Jennifer Lopez.