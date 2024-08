El significativo evento familiar que se perderá Rodolfo Sancho dos días antes de conocerse la sentencia de su hijo, Daniel

Semana crucial para Daniel Sancho (30 años). El próximo jueves, 29 de agosto, se conocerá la sentencia que dictará si es o no culpable del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta. La lectura del fallo se realizará en privado y, según ha trascendido, hasta el último momento el juez no decidirá quién pueda entrar. No obstante, se prevé la presencia de su padre, Rodolfo Sancho (49), que ya se encuentra en Tailandia.

Fue el pasado sábado, 24 de agosto, cuando el actor puso rumbo al país asiático junto a sus abogados, Carmen Balfagón y Marcos García Montes. Un viaje decisivo que lo obligará a perderse un significativo evento familiar que hace un año ya se vio opacado por el mismo caso. Se trata del cumpleaños de su mujer, la actriz Xenia Tostado.

Este martes, 27 de agosto, la intérprete celebra su nueva vuelta al Sol sin la compañía de su marido, quien voló a Tailandia cinco días antes de conocerse la sentencia de Daniel. Xenia soplará 43 velas en la tarta arropada por su única hija, Jimena (9), fruto de su relación con Rodolfo, y ante la marcada ausencia de éste.

Rodolfo Sancho durante el juicio de su hijo, Daniel. Gtres

Para Tostado, esta nueva celebración se produce en un momento decisivo para su familia, pero bajo una atmósfera similar a la del año pasado. En 2023, cuando cumplió 42, Rodolfo Sancho todavía no había viajado a Tailandia por primera vez. Pero el caso ya había estallado y daba la vuelta al mundo.

Así, tanto el actor como su círculo cercano coparon el foco mediático como protagonistas involuntarios de los acontecimientos. Fue entonces cuando el nombre de Xenia Tostado volvió a los titulares, pero como madrastra de Daniel Sancho. La actriz, eso sí, siempre se ha mantenido en un discreto segundo plano respecto al presunto crimen. La única vez que habló de ello -al menos de forma directa- fue en un comunicado difundido el 13 de agosto de 2023.

"No sabemos si estamos seguros, mi hija (Jimena, nacida en el año 2015) vive totalmente al margen de todo lo que está pasando y así será mientras podamos y nos lo permitan. Estoy al lado de mi pareja, Rodolfo Sancho, en este profundo dolor que atraviesa como padre, nadie se hace una idea. Solo puedo decir que, desde la fortaleza que somos los dos, vamos a proteger a nuestra hija por encima de todo. Ella es nuestra prioridad", sentenció entonces.

Al margen de ello, Xenia Tostado ha publicado otras frases, pero sin incidir directamente en los protagonistas de la historia. Ha intentado mantener su rutina, apoyando férreamente a Rodolfo, pero sin hacer ningún tipo de ruido al respecto. Vivir alejada de la capital, en Fuerteventura, también la ha ayudado a esquivar a la prensa.

Rodolfo Sancho y Xenia Tostado en el Festival de Málaga 2022. Gtres

Respecto a los próximos pasos de Rodolfo, se sabe que tiene previsto asistir a la lectura de la sentencia, convocada a las 10 de la mañana -hora local- del próximo jueves, junto a su exmujer y madre del cocinero, Silvia Bronchalo (49). De ella, no obstante, no han trascendido imágenes. También se espera la asistencia de los representantes de la Embajada española en Tailandia.

Tal y como ha trascendido en los últimos días, la resolución ya está redactada y ha sido enviada para su ratificación a la oficina del juez decano de Surat Thani, provincia de la que depende la isla de Samui. Sin embargo, habrá que esperar al próximo jueves, 29 de agosto, para conocer el fallo.

También se prevé que durante la lectura el juez ofrezca a las partes un plazo para que decidan si van a apelar, periodo en el que Daniel Sancho deberá permanecer en la prisión de Samui, donde ingresó el 7 de agosto de 2023, cinco días después que tuviera lugar el supuesto crimen.

Las palabras de Daniel

Ante un día tan esperado y decisivo, Daniel se encuentra "preparado para lo mejor y para lo peor". Así lo confesó a EFE el pasado 22 de agosto, en una breve charla que tuvo lugar en la prisión de Samui, a través de un cristal y un teléfono sin que se pudiera grabar ni tomar notas.

Daniel Sancho, aunque impaciente, se muestra optimista y convencido de que el juez va a descartar que la muerte de Edwin Arrieta se debiera a un asesinato premeditado. Considera que durante el juicio "quedó claro que fue un accidente". En su argumento, el hijo de Rodolfo Sancho citó las pruebas forenses presentadas por la defensa que, según él, demostrarían que el fallecimiento se debió a una pelea.