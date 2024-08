Las fotografías de Ben Affleck junto a Kick, la hija de Robert F. Kennedy Jr., en medio de su divorcio con Jennifer Lopez

No hay día en que el sonadísimo y, sobre todo, millonario divorcio entre Ben Affleck (51 años) y la cantante Jennifer Lopez (54) no ocupe los titulares de los principales medios de comunicación tanto internacionales como nacionales.

Si bien hace unas horas, los tabloides más reconocidos del mundo se hacían eco de que la estrella de la música había solicitado recuperar su apellido de soltera, ahora podría existir un material gráfico que atañe al célebre actor.

El intérprete de la cinta El último duelo ha sido inmortalizado en las últimas horas en compañía de una mujer. Tal y como recoge Page Six, y secunda Daily Mail, Affleck ha sido fotografiado junto a la hija del que ha sido, hasta hace unas horas, candidato independiente a la presidencia de Estados Unidos.

Así, Ben y Kathleen (36), llamada cariñosamente como Kick, hija del reconocido Robert F. Kennedy Jr (70), han protagonizado varias citas y quedadas. Según Daily, Affleck está "saliendo" y "pasando el rato" con esta fémina.

Sólo los protagonistas conocen la naturaleza de esos encuentros, pero lo cierto es que la dupla -de momento, de amigos- han sido filmada en actitud cómplice. Tal y como se plasma en los citados medios británicos, Ben, en medio de su divorcio con Lopez, y Kick han pasado tiempo en el Polo Lounge, ubicado en el icónico Beverly Hills Hotel, en California, así como en otros lugares populares entre las celebridades.

Cuenta Daily Mail que, en aras de conocer la verdad de este inesperado material gráfico, el medio se puso en contacto con los representantes de Affleck para solicitar una explicación. De momento, el silencio ha sido el protagonista. Estas fotografías acontecen apenas unos días después de que la exesposa del ganador del Oscar, Jennifer Lopez, solicitara oficialmente el divorcio.

La cantante presentó la documentación sin abogado y sin un acuerdo prenupcial, dos años después de que la pareja se casara en julio de 2022, seguida de una segunda ceremonia el mes siguiente, el 20 de agosto. Aunque tampoco está claro cómo se conocieron Ben y Kick, la hija de RFK Jr. tiene interés en la industria del entretenimiento.

Según su página de IMDB, es actriz y escritora, además de filántropa y activista. Kathleen también ha aparecido en programas de televisión como Curb Your Enthusiasm y The Newsroom. En 2021, Kick protagonizó el drama cómico Fear And Loathing In Aspen. Se graduó de la Universidad de Stanford en California y estudió historia y teatro.

Su madrastra, que se casó con RFK Jr. en 2014, es la actriz Cheryl Hines (58), también conocida por protagonizar Curb Your Enthusiasm. La madre de Kick es Emily Ruth Black, que estuvo casada con RFK Jr. desde 1982 hasta 1994. Por su parte, anteriormente Kick se casó con Mary Richardson en 1994 hasta que se divorciaron en 2010. Dos años después, Mary se suicidó. Kick tiene cinco hermanos.

Divorcio, apellido y millones

Ben Affleck, fotografiado el pasado mes de junio, en Los Ángeles. Gtres

En las últimas horas, Jennifer ha pedido recuperar su apellido de soltera en su solicitud de divorcio de Ben por "diferencias irreconciliables". La cantante y actriz también ha solicitado al tribunal que quiere recuperar su nombre de Jennifer Lynn Lopez, porque no quiere legalmente llevar el apellido Affleck, según la revista People, que tuvo acceso al documento.

Cuando la pareja de actores se casó el 17 de julio de 2022 en Las Vegas, Lopez cambió legalmente su apellido de soltera por el de Affleck, y según indicó en una entrevista con People ese año lo hizo porque estaba orgullosa de ser su esposa y le pareció una decisión "romántica".

En medio de este tenso momento, una fuente reveló recientemente a Us Weekly que Ben y Jennifer habían "planeado" su divorcio antes de que ella lo presentara oficialmente. La fuente aseveró que la pareja separada había "revisado previamente todos los detalles" de su separación.

"Ya habían acordado estos términos antes de que ella presentara la demanda", continuó la fuente al medio. Jennifer, "finalmente apretó el gatillo porque ese era el acuerdo que habían acordado que presentaría la demanda, y ella fue quien finalmente tomó la decisión".

Ben Affleck y Jennifer Lopez, en una de sus últimas imágenes públicas. Gtres

Ella ha negado la manutención conyugal y también ha pedido a Affleck que no la pida. Jennifer tiene un patrimonio neto de 400 millones de dólares, mientras que el actor tiene un patrimonio neto de 150 millones de dólares. Si bien los rumores de divorcio comenzaron unos meses antes, en mayo, cuando la pareja no había sido vista junta durante más de un mes, surgieron problemas durante su luna de miel de 2022 en Italia.

Una fuente manifestó recientemente a Page Six: "Cuando no estaban frente a las cámaras, apenas se hablaban durante lo que se suponía que sería el momento más feliz de su vida". Y se agregó: "Él le vendió la idea de que era un hombre cambiado, y eso duró muy poco tiempo".

Respecto a la separación, la fuente afirmó: "Estaban tratando de superarlo, pero cuando los cambios de humor y los grandes altibajos generaron una toxicidad generalizada, nadie puede ayudarte, tienes que ayudarte a ti mismo. No me atrevería a decir que no hay amor, claro que lo hay. El mundo los apoyaba, pero quien él decía ser y quien resultó ser eran dos personas diferentes".