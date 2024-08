El drama que vive Marlène Mourreau tras haber sido desheredada: "Mi padre murió y han hecho chanchullos"

Hace unos meses, Marlène Mourreau (55 años) vivía uno de los momentos más desagradables y difíciles de su vida tras la detención de su hijo, Gabriel Guevara (22), por presunta violencia sexual en el pasado Festival de Venecia. Un aciago episodio que, afortunadamente, quedó atrás. No obstante, la vida no le da un respiro a la recordada vedette.

Ahora, Mourreau hace público ante las cámaras de Europa Press que ha sido desheredada por su familia. A pesar de tener siempre una sonrisa en su rostro, Marlène atraviesa un drama familiar porque no tiene ningún tipo de relación con su familia. La artista ha confirmado que la situación es de lo más tensa: "Mi familia me ha desheredado".

La vedette, rota y herida, ha explicado que "mi padre se murió en 2012 y me he enterado que habían hecho chanchullos en mi espalda para no dejarme ninguna casa ni nada. Cosas de los franchutis".

Ésa es una de las razones por las que la actriz ha tomado la decisión de romper los lazos con su familia: "Yo no hablo más ni con mi madre. Lo poco que he hablado en los últimos años con ella es para discutir. Entonces digo, 'mira, stop, se acabó'. Yo no quiero persona negativa y gente tóxica en mi vida".

En otro orden de cosas, Mourreau también ha reflexionado sobre los 'hijo de', y acerca de la determinación que ha tomado su propio vástago: "Cuando mi hijo era pequeñito hice la exclusiva de nacimiento porque la artista era yo y porque era famosa en su momento".

Y agrega: "Pero el problema es cómo reacciona el niño o la niña, cuando él o ella abre los ojos. Se hace mayor y quiere hacer su camino solo y no quiere ser hijo o hija de. Ese es el problema que yo tengo con el mío, porque no quiere ser hijo de Marlene Mourreau, quiere ser Gabriel Guevara y punto".

"Error burocrático"

El nombre de Gabriel Guevara copó los titulares en septiembre de 2023, cuando se hizo pública su detención por una presunta violencia sexual en el marco del Festival de Venecia. Una información que suponía un revuelo mediático después de que el joven actor saborease el éxito tras su papel en Culpa mía.

Sin embargo, pasados los meses, el abogado del joven, Pedro Fernández González, emitía un comunicado anunciando que Gabriel quedaba absuelto del presunto delito que se le imputaba tras su detención en Venecia. El pasado mes de enero, el actor reapareció en los Premios Feroz y explicó cómo se encontraba tras su proceso judicial: "Necesito estar bien conmigo mismo y con los que me quieren. Los que me apoyan desde el principio".

El intérprete aprovechó para aclarar que "ya todo está en orden, gracias a Dios. Fue un error burocrático y ahora ya todo va bien". Según relató, ahora puede "trabajar de lo que más me gusta".

Además, el hijo de Marlène Morreau no quiso dejar pasar la oportunidad de dar las gracias "a todos los que me han apoyado desde el principio y nada, eternamente agradecido".

Por último, Gabriel desveló cuáles eran sus planes de futuro inmediato: "Estoy en un momento de descanso porque ya hemos terminado por fin las películas, y ahora quiero disfrutar de mi tranquilidad, de mi liberación".

Y añadió: "Ahora puedo descansar un poquito porque ya llevamos mucho tiempo trabajando y empalmando proyecto tras proyecto, y ahora quiero dedicarme un poco de tiempo para mí, de disfrutar de unas pequeñas vacaciones y luego volver con más fuerza a los proyectos".

Aquella detención fue un durísimo trago para Marlène Mourreau, que, muy afectada, reconoció no haber comido ni dormido tras enterarse -de hecho, perdió 7 kilos-, y no dudó en salir en defensa de su hijo, asegurando que la presunta agresión sexual fue una acusación falsa que alguien -prefirió no revelar su identidad- presentó contra Gabriel por venganza hacia ella.

Después de una semana sin poder comunicarse con él, la vedette pudo hablar con su hijo y, visiblemente aliviada, rompió su silencio y reveló cómo se encontraba el actor: "He hablado con mi niño ayer, que por fin le han dado el teléfono, y estoy súper feliz. Por lo menos me han dado el teléfono donde le puedo llamar y no sabes el alivio de escuchar a tu niño después de tanto tiempo".