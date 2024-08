Qué fue de Amanda Rodríguez, la archienemiga de Sofía Suescun en 'GH 16' que cambió la televisión por el quirófano

En la decimosexta edición de Gran Hermano, que empezó en septiembre de 2015, participaron varios concursantes de los que en estos días se está hablando por activa y pasiva. Son la ganadora Sofía Suescun (28 años), su madre Maite Galdeano (55) y Suso Álvarez (31), que se recicló en otros formatos de Telecinco. Pero qué duda cabe que quien más expectación creó por su imagen artificial y su don de no callarse nada fue Amanda Rodríguez (34).

La malagueña, que por entonces estudiaba en la universidad Marketing e Investigación de Mercados, lo primero que hizo nada más entrar en la casa de Guadalix fue definirse a sí misma como "toda una diva que de rubia tonta no tenía ni un pelo". También fardaba de que no tenía casi nada de lo que le proporcionó la Madre Naturaleza. Es decir, a pesar de su juventud se había vuelto adicta a la cirugía estética. Por encima de todo lo que quería demostrar ante millones de telespectadores es que nunca hay que juzgar a un libro por sus cubiertas.

Amante del ejercicio físico y del reggaetón y la zumba, durante su estancia calló muchas bocas. Pero pronto empezó a tener numerosos enfrentamientos con Sofía y Marta Peñate y parecía que lo que sentía por Suso era más que una simple amistad. Fue la séptima expulsada. "Mi expulsión fue una venganza de Twitter porque Maite no fue repescada", dijo en su momento a Fórmula TV.

A diferencia de lo que a priori se esperaba de ella, finalmente, no enganchó a la audiencia en otros programas de la cadena, por lo que decidió poner pies en polvorosa. Telecinco afirmó que "Amanda encontró el amor en un apuesto catalán que bebe los vientos por ella. Se llama Eduard, es especialista en marketing olfativo y vive a caballo entre su tierra natal y la tierra de su querida Amanda. Con Amanda comparte su pasión por los animales, especialmente por sus perros y, como detalle especial, en sus redes sociales ha dejado ver su gusto por el independentismo catalán".

Tras acabar sus estudios empezó a trabajar en el ámbito del marketing, pero al poco tiempo empezó a tener problemas de salud. Desapareció de las redes sociales y sus seguidores se estuvieron preguntando qué le había pasado. Finalmente, después de tres años, se aventuró a confesar su dolencia en el año 2021.

Estaba sufriendo depresión mayor y ansiedad generalizada por lo que tuvo serios problemas anímicos, de memoria y de falta de fuerza ya que sufría de una bajada de defensas. En su Instagram publicó lo siguiente: 'Se me hizo imposible contarlo porque tenía mucho miedo al qué dirán y porque me siento muy avergonzada de sentirme así. Por desgracia, esto no ayuda y lo único que hace es que muchas personas, como yo, tengan miedo de pedir ayuda, por lo que complica mucho la recuperación".

Desde que rompió con Gerard no se le ha conocido un nuevo amor. Pero de lo que puede uno estar seguro es que ella se quiere mucho a sí misma, por lo siempre está luchando para conseguir su mejor versión. Acude al gimnasio cada día con la intención de ser una súper woman. De hecho, sus párpados, pechos, bolsa de los ojos, dentadura y labios no se parecen en nada a la denominación de origen e insiste en que todo lo que se le ocurra por el camino para mejorar, lo hará.

En su perfil de Instagram abundan las fotos con posados hot y muy al estilo de las Kardashian priorizando un derrière de dimensiones desconocidas. Allí, la malagueña se muestra vistiéndose con bikinis cortos y minifaldas que permiten vislumbrar la espectacular figura que consigue día a día en el gimnasio.

Una ojeada a su Instagram deja claro el enorme cambio de imagen entre la chica que entró en Gran Hermano en el año 2015 y la de 2024. Sus posados en Málaga y en algunos de los garitos más cool de Marbella (de)muestran una transformación que siempre va acompañada de frases de superación del tipo "una mujer segura de sí misma siempre dejará huellas por donde camina", "nadie te observa más que las personas a las que no le agradas. Dale un buen espectáculo" y "no he llegado donde quiero, pero ya salí de donde estaba".

Una de sus últimas imágenes la tomaron en los alrededores del Santiago Bernabéu al grito de "BichotxS". Es lo que tiene ser fan de Karol G (33).