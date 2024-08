Qué fue de José Labrador, el concursante de 'Gandía Shore' y ex de Ylenia Padilla que ahora pesa 100 kilos

Allá por el año 2012, MTV España decidía apostar por un formato que ya estaba teniendo un éxito estratosférico en Estados Unidos. La cadena española convertía la versión anglosajona del programa Jersey Shore -Gandía Shore en España- y, contra todo pronóstico, acabó siendo uno de los más vistos de todas las franquicias.

De este, salieron grandes personajes como Ylenia Padilla (36 años), Arantxa Bustos (33), Abraham García (32) o José Labrador (38). Aunque muchos decidieron aprovechar la fama del programa para poder formar parte de otros formatos de éxito como Gran Hermano o Supervivientes, lo cierto es otros optaron por alejarse de los focos.

Ese es el caso de Labrador. Y es que, aunque el valenciano participó en Supervivientes 2015 y fueron varias sus intervenciones como colaborador en varios programas de televisión, lo cierto es que Labrador decidió alejarse de los focos hace ya varios años y centrarse en el mundo del culturismo.

Labrador en la foto promocional del programa 'Gandía Shore'.

José Labrador saltó a la fama por su participación en el formato de MTV España, Gandía Shore, donde adquirió mucho protagonismo por su relación con Ylenia Padilla, otra de las estrellas de la edición que gustó mucho a las audiencias.

El reconocido reality -que solo contó con una temporada- consistía en encerrar a ocho jóvenes en una casa en la que los romances y las polémicas estaban más que vervidos. Tal fue el éxito del programa, que MTV lo ha catalogado como uno de los formatos más aclamados de toda su historia. Un hecho que no explica la ausencia de una segunda temporada.

Sin lugar a dudas, Gandía Shore llevó a personajes como Labrador a lo más alto. De hecho, el de Puerto Sagunto aprovechó el tirón mediático que le había proporcionado el programa para participar en otros formatos muy reconocidos. Lo hizo en 2015 en Supervivientes. Eso sí, el joven no pudo repetir el éxito de Abraham en la anterior edición, que llegó a proclamarse vencedor.

José Labrador, en su posado para 'Supervivientes'. Mediaset España

En las islas caribeñas, José Labrador coincidió con otros personajes televisivos como Carmen Lomana (76), Nacho Vidal (50), Isabel Rábago (50) o Isa Pantoja (28). Así, pese a que el paso de Labrador por el concurso fue breve, siendo uno de los primeros expulsados, el joven no dejó de recibir oportunidades en el mundo de la televisión.

De esta forma, logró convertirse en uno de los tronistas de Mujeres y hombres y viceversa y, además, llegó a ser uno de los rostros más recurrentes de Mediaset entre los años 2015 y 2020, colaborando en programas como Gran Hermano Duo o La casa fuerte. De hecho, en este último llegó a ser concursante oficial, participando de la mano de Macarena Millán, la pareja desde hace años de su íntimo amigo, Rafa Mora (41).

José Labrador fue también un rostro habitual en las distintas ediciones de Sálvame, llegando a sentarse en el famoso polígrafo para hacer frente a numerosos rumores que rodeaban su persona. De aquella entrevista salió mal parado: mintió prácticamente en todo. Ninguna de sus intervenciones fueron muy exitosas y, poco tiempo después, decidió comenzar una nueva vida alejado de la pequeña pantalla.

José Labrador en MYHYV en el año 2015.

En la actualidad, el que fuera un personaje muy codiciado del mundo de Telecinco, se ha convertido en todo un influencer. Aunque desde siempre ha mostrado verdadera pasión por el mundo del deporte, lo cierto es que Labrador ha convertido sus redes sociales en un escaparate para reflejar su pasión por el culturismo.

A través de su perfil de Instagram, donde ya acumula más de 200.000 seguidores, colabora con varias marcas deportivas y comparte su impresionante cambio físico con sus fans.

Sus publicaciones muestran su dedicación al culturismo y su orgullo por los logros alcanzados. Labrador ha conseguido aumentar 16 kilos de masa muscular, alcanzando un peso total de 100 kilos. Una cifra de la que está absolutamente orgulloso dado que es un peso que le permite competir en categorías superiores de culturismo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jose Labrador (@shlabragandia)

El valenciano ha mostrado en sus redes sociales algunos de los secretos para mantener su forma física, como beber agua con limón en ayunas todos los días. De hecho, es considerado todo un coach nutricional y se atrevió a lanzar el siguiente mensaje:

"Un día sin darte cuenta te vas sintiendo mejor, no totalmente feliz, pero sí más seguro, menos triste y más completo; y así es como empiezas a reconstruir cada una de tus ruinas, paso a paso y cerrando heridas; y un día sin notarlo desaparecen las lágrimas, la frustración y los miedos; y así te vas dando cuenta que después de la tormenta siempre hay vida".

Su último susto

A pesar de que mantiene una vida completamente discreta desde hace años, Labrador sorprendía a propios y extraños con una preocupante fotografía publicada en su Instagram. En ella, aparece tumbado en la cama, reposando en la camilla y con gesto serio. Uno de sus brazos está totalmente vendado y con el otro realiza un gesto de victoria, a pesar de las vías intravenosas que lo rodean.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jose Labrador (@shlabragandia)

El valenciano no llegó a ofrecer más datos. Solo un escueto pie de foto: "Me metí un diente en los huevos y el Ratoncito Pérez se enfadó... Me tocó acabar con el puto ratón".

Unas semanas más tarde, compartió un video también a través de su perfil de Instagram en el que se mostraba aún con el brazo vendado y, por lo que indicaba su rostro, completamente recuperado del incidente sufrido.