Muere Juan Canal, el supuesto hermano de Eduardo Noriega, a los 88 años de edad y en mitad del proceso judicial

Triste pérdida la que ha tenido lugar este domingo 18 de agosto. Según han podido confirmar fuentes cercanas de su entorno a EL ESPAÑOL, hace apenas unas horas, Juan Canal, el supuesto hermano del actor Eduardo Noriega (51 años), fallecía a los 88 años de edad.

Canal se hizo conocido hace más de 30 años, cuando intentó demostrar su hermandad con el reconocido actor. Un procedimiento que se cerró por completo pues, al no existir prueba de ADN, nada se pudo demostrar. Sin embargo, hace poco más de un mes, este periódico tuvo la oportunidad de contactar con Fernando Osuna, el letrado que lleva el caso de filiación y que ha conseguido que el caso se vuelva de nuevo mediático.

Fernando Osuna ha confirmado a EL ESPAÑOL que será este próximo lunes, 19 de agosto y al filo de las 20:00 horas, cuando tenga lugar el funeral de Juan Canal. Será en la localidad asturiana de Colombres, donde vive desde hace un tiempo y al que acudirán sus tres hijos, todos residentes en Miami.

La vida personal y familiar de Eduardo Noriega siempre se ha mantenido en un discretísimo segundo plano, por expreso deseo del artista. Su parcela más íntima ha quedado a un margen, blindada bajo llave, de su celebérrima y aplaudida carrera como actor. Poco amigo de la crónica social, el intérprete protagoniza una vida privada alejada del foco.

Se casó en secreto en 2011 con la mujer de su vida, su razón de amor, Trinidad Oteros, con la que tiene una hija que nació tres años más tarde de aquel 'sí, quiero'. Aparte de esto, poquísimos son los datos que han trascendido de Eduardo como padre, hijo, hermano y marido.

No obstante, el actor ha tenido que hacer frente a una realidad mediática que parece no haberle agradado en absoluto. Tal y como pudo confirmar hace poco más de un mes EL ESPAÑOL, un hombre llamado Juan Canal aseguraba ser el hermano mayor de Eduardo Noriega.

Durante estos últimos meses, Juan Canal llegó a visitar diversos platós de televisión, tanto en Antena 3 como en Telecinco, donde narró su increíble historia. Canal afirmaba ser el hijo de Pío Noriega, padre del actor, un empresario que hizo gran fortuna en Cuba. Este hombre, además, relataba que su madre, Inés, trabajaba de asistenta en casa de los Noriega y que ella mantuvo una relación, fugaz pero fructífera, con uno de los hijos, Pío.

Siempre según esta línea argumental, el padre de Eduardo Noriega entonces tenía 19 años e Inés, 36. De aquella suerte de affaire -no fue más que eso y la relación no perduró- nació un niño: él, Juan. Más tarde, el padre de Eduardo Noriega inició otra historia de amor con una mujer llamada Marina Roiz, y en nombre de ese romance nació otro vástago, al que se bautizó como José Pío.

Pasados los años, Juan Canal fue informado por su madre de quién era su verdadero padre y comenzó su lucha por ser reconocido.

A pesar de que el proceso judicial se cerró hace ya más de 30 años, de la mano de Fernando Osuna, Juan Canal logró comenzar de cero y, en primer lugar, contactó con José Pío, el segundo hijo que tuvo el padre de Eduardo Noriega antes de su matrimonio, y éste accedió a someterse a las pruebas de ADN. Quiso José ayudar a su hermano de padre y el resultado arrojó una coincidencia de parentesco del 99,9 por ciento.

"El resultado de las pruebas ha sido que somos hermanos y que él es hijo del mismo señor que yo, pero el juzgado alega que no existió la prueba de ADN, por lo que se cerró el juicio", afirmó Juan Canal en TardeAR. "Yo no quiero nada que no sea mío, que no sea de mi progenitor, pero tiene que haber justicia. Porque mi padre se portó muy bien conmigo cada vez que nos vimos", manifestó en el mismo medio.

Fernando Osuna subrayó en EL ESPAÑOL que Juan Canal no buscaba ningún tipo de reconocimiento, sino tan sólo acabar su vida siendo reconocido: "Busca la filiación, la condición de hijo". No hay intereses crematísticos en Juan Canal. En esa línea, Osuna desliza: "Juan tiene un hijo que vive en Estados Unidos, en el estado de Florida, y tiene un buen trabajo".

En una conversación con este medio hace poco más de un mes, Osuna subrayó que el caso de filiación de Juan Canal se encontraba en la Audiencia Provincial de Santander y no descartaban llegar, incluso, al Tribunal Constitucional.

Un hecho que, a pesar de la trágica noticia, llegó a pasar. Y es que, tal y como ha podido confirmar Osuna a este periódico, el proceso judicial ya ha llegado al Tribunal Constitucional y serán sus tres hijos quienes seguirán con el procedimiento tras la muerte de su padre.