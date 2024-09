Adiós a la barriga hinchada: este es el probiótico más beneficioso para lograr vientre plano y mejorar la digestión

Tener hinchazón abdominal es uno de los problemas más comunes de la mayoría de personas. Esta molestia suele ser provocada por la acumulación de gases en el intestino, la retención de líquidos, o problemas digestivos. Y aunque no se trate de un problema especialmente grave, es cierto que suele interferir con la calidad de vida.

En este sentido, es necesario destacar que existen algunos alimentos que ayudan a restaurar la flora bacteriana, en concreto son los que contienen probióticos. Una dieta rica en probióticos puede ayudar a mantener tu sistema digestivo en equilibrio y reducir la hinchazón.

Precisamente, uno de los alimentos más beneficiosos para lograr esto es el yogur, especialmente si tiene bífidus. Este componente es realmente saludable ya que mejora el metabolismo de las grasas y también, ayuda a tener una mejor digestión.

Igualmente, otro derivado lácteo muy beneficioso para el bienestar es el kéfir, ya que se trata de un complemento natural muy saludable para quienes presentan deficiencia de probióticos.

Concretamente, se trata de un lácteo fermentado similar al yogur, pero con una mayor diversidad de bacterias y levaduras beneficiosas. Su consumo regular puede mejorar la salud intestinal, fortalecer el sistema inmunológico y ayudar a combatir la inflamación abdominal.

No obstante, para lograr un resultado óptimo es clave mantener un consumo diario y equilibrado. Basta con tomarlo después de cada comida del día, así de esta manera se aliviará la barriga hinchada cada vez que comamos.

Hablando de productos lácteos, no podemos olvidar el queso cottage. Este alimento es rico en probióticos, especialmente si contiene cultivos vivos y activos. Además, su versatilidad permite poder incluirlo en cualquier plato, ya sean ensaladas, así como carnes e incluso pescados.

Otros probióticos

Sin embargo, la riqueza y diversidad en elementos probióticos va mucho más allá que el yogur, el kéfir y el queso cottage. Existe una infinidad de alimentos que llegan a superar incluso a estos derivados lácteos.

Un claro ejemplo de ello son los pepinillos. Este encurtido clásico está compuesto principalmente de agua, lo que ayuda a mantener una buena hidratación, promover la eliminación de toxinas y el funcionamiento adecuado del sistema digestivo.

Pero eso no es todo, también contiene una cantidad moderada de fibra dietética, que puede favorecer la salud digestiva y la regularidad intestinal. Además, ayuda a prevenir el estreñimiento, un factor que puede contribuir a la sensación de hinchazón abdominal.

Otro de los grandes apoyos para lograr un vientre plano es el chucrut, un alimento fermentado muy poco conocido en España que ayuda a reducir gases y mejorar la digestión.

Para todos aquellos que desconozcan de qué se trata, es un alimento elaborado a partir de col (repollo), cortado y sometido a fermentación láctica. Eso sí, hay que asegurarse de consumirlo sin pasteurizar, ya que el proceso de pasteurización mata las bacterias beneficiosas.

Igualmente, en esta lista de alimentos para la digestión no puede faltar el kimchi, un plato tradicional coreano de repollo chino fermentado con chile y otros ingredientes como el ajo, jengibre, sal y salsa de pescado. Además, esto no solo es rico en probióticos, sino que también aporta vitamina C, carotenos y calcio.

Además de los alimentos mencionados anteriormente, existen otros aliados de la flora bacteriana como pueden ser los plátanos, el ajo, la avena e incluso la cebolla roja.

Asimismo, también podemos incluir en nuestra dieta alimentos como el tempeh (similar al tofu) o el miso (pasta fermentada), e incluso el té kombucha, una bebida con fructosa que se puede consumir en diferentes sabores frutales.