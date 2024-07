El truco del nutricionista Pablo Ojeda para comer helado y no engordar ni un gramo

El helado es el dulce que más apetece en verano, pero siendo sinceros también nos derretimos por él en invierno. Sin embargo, el problema es el de siempre: los helados que más nos gustan tienen un montón de azúcar. Como también queremos evitar el sobrepeso y la obesidad y los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular, solemos comerlos con culpabilidad o corremos despavoridos en dirección contraria.

Por suerte, el nutricionista Pablo Ojeda ha compartido un sencillo truco que podemos poner en práctica en nuestra casa para comer helado a menudo. Pero, ¿cómo es posible? Este nutricionista sólo utiliza alimentos saludables que todos podemos tener en casa y entre ellos no se encuentra el azúcar de mesa. Eso sí, este experto asegura que es dulce, cremoso y tan rico como los helados que más nos obsesionan.

"El rey del verano es el helado y si lo quieres convertir en algo habitual hay una técnica sumamente sencilla para hacerlo casero y así consumirlo de manera más habitual", explica Ojeda. "Siempre congela fruta que sea rica, como la mora, los arándanos o el plátano. Ahora pongo yogur griego y lo trituro. Te va a dar esa cremosidad del plátano y del yogur". Cuanto más maduro se encuentre el plátano, más dulce será su sabor.

Aunque Ojeda no lo explica en este vídeo, el yogur más saludable del supermercado es el de sabor natural, que es el que deberíamos utilizar para esta receta. De esta manera, nos aseguramos de que el yogur no contenga azúcar y, de esa manera, sea completamente saludable. Pero, probablemente estés pensando que el helado que más te gusta es el de chocolate y que para este no hay solución. Pues sí la hay.

"Simplemente plátano congelado, albaricoque o un melocotón. Le metes cacao puro y el dulzor del melocotón, el albaricoque o el plátano al triturarlo te queda una cremita que parece una mousse de chocolate", afirma Ojeda. Es posible que, acostumbrados a los helados industriales, pensemos que estos no van a estar igual de buenos: "Está espectacular", dice Ojeda por toda respuesta.