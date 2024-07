Vídeo | Álex sobre su perro de asistencia psiquiátrica: “Cuando él viene, yo ya estoy más tranquilo”

Álex nos recibe en su casa. Abre tímidamente la puerta y pregunta si tenemos miedo a los perros. “Nos encantan los perros”, decimos. Es entonces cuando abre totalmente la puerta y aparece Maylo, un perro mestizo que se dirige juguetón hacia nosotras para olernos e invitarnos a pasar al hogar que comparte con Álex.



“No es tanto la raza, sino el perro en sí. Le empezamos a entrenar, a entrenar, a entrenar, y es que dio muy buen resultado desde el principio... Así que seguimos con ello”, comenta Álex. “Encima le encanta ir de asistencia, así que eso también me motivó a mí un montón, porque dije si a él no le gusta cuando salimos por ahí, se acabó”, añade.

Maylo frena un comportamiento compulsivo de Álex Sara Fernández

Por ello, es tan importante que nadie le distraiga. “Siempre tienes que estar dando explicaciones y por qué tengo que estar dando explicaciones si tiene su chaleco. Es que pone perro de asistencia, no tocar y con su carné identificativo colgando”, comenta durante la entrevista con EL ESPAÑOL.

Álex insiste en la importancia de dar a conocer los cinco tipos de perros de asistencia, entre las que no se encuentra el de asistencia psiquiátrica, y espera que algún día España lo reconozca.