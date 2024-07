PSOE y UGT exigen a la Junta que incentive "cuanto antes" las plazas de difícil cobertura: "Tiene recursos y competencias"

El PSOE y UGT han exigido este jueves a la Junta de Castilla y León que incentive "cuanto antes" las plazas sanitarias de difícil cobertura. "Tiene recursos y competencias", ha recordado el procurador Diego Moreno después de una reunión en la que el sindicato ha trasladado al Grupo Socialista una batería de propuestas en materia sanitaria que incluyen la reorganización de la Atención Primaria e incentivos para las plazas de difícil cobertura y para los tutores de Medicina Familiar y Comunitaria. El objetivo es plantear "un pacto social" y, para ello, UGT ha pedido reunirse con todos los grupos con representación en la Cámara.

La asesora regional de UGT en Sanidad y Servicios Públicos de Castilla y León, Marta Vian, ha agradecido al PSOE que les haya recibido en primer lugar y ha confiado en que "todos lo hagan". "Creemos en la sanidad pública, creemos que está tomando unos derroteros bastante nefastos, no podemos dialogar en las mesas sectoriales, que no se convocan, ni hay las negociaciones con toda la parte social que deberían", ha afirmado, mostrando su voluntad de aportar su "granito de arena" para que exista ese "pacto social" y la calidad de la Sanidad en la Comunidad no dependa de "los votos o de las elecciones".

La representante sindical ha denunciado que "se está contratando a profesionales sin especialidad" y que lo que le están transmitiendo a los profesionales es "que no es necesaria esa formación". "Luego nos quejamos de que la gente no coge Medicina Familiar y Comunitaria, es donde más déficit tenemos, donde menos profesionales quieren estar y donde peor se les trata", ha lamentado, asegurando que esto viene pasando "desde hace décadas" y que los presupuestos autonómicos se están utilizando "en la Atención Hospitalaria más que en la Atención Primaria". "Si invertimos un poco más en Atención Primaria mejoraría toda la Sanidad. El mejor momento para plantar un árbol era hace 20 años pero el segundo mejor momento es ahora", ha zanjado.

Diego Moreno: "Al PP le interesaba abandonar a la sanidad rural"

El procurador socialista Diego Moreno ha agradecido a UGT sus propuestas y ha asegurado que su Grupo coincide "en el diagnóstico y en muchas de las soluciones" para "reforzar la sanidad pública de Castilla y León". "De seguir así, y no poder en marcha medidas claras para fortalecer nuestro sistema público de salud, es muy posible que nos encontremos con que muchos de los servicios se acaben suspendiendo", ha alertado.

Moreno ha señalado que la situación se viene aventurando "desde hace más de 10 años, cuando comenzaron los recortes del PP". "Hace más de 10 años que sabemos que íbamos a tener problemas para que determinados profesionales sanitarios ocuparan determinadas plazas y hace más de 10 años el PSOE puso encima de la mesa muchas propuestas para que esto no ocurriera", ha afirmado, denunciando que al Gobierno de la Junta "no le interesa porque tiene otros intereses que no son los de la sanidad pública de Castilla y León".

El procurador socialista ha insistido en la necesidad de que "cuanto antes" la Junta dé incentivos a las plazas de difícil cobertura. "El PP puso encima de la mesa un Decreto en 2019 para que se cubrieran esas plazas y ha estado durante cinco años sin llevarse a la práctica", ha denunciado, asegurando que a los populares no les "interesaba cubrir esas plazas" y les "interesaba abandonar a la sanidad rural".

"Le pedimos al consejero de Sanidad que se deje de florituras y de tirar la pelota al tejado de otras administraciones. La Junta tiene recursos y competencias y es necesario, cuanto antes, que se incentiven las plazas de difícil cobertura para evitar la fuga de profesionales y que se tengan que suspender servicios como puede que ocurra este verano", ha afirmado.

Moreno ha señalado que no se está trabajando en un horizonte "a largo plazo" sino de una manera "coyuntural" y ha recordado que formar a un médico o una enfermera no es una cuestión "de un año ni de dos, lleva cinco y 10 años". "Si queremos empezar a solucionar la sanidad pública tenemos que empezar a poner en marcha las medidas cuanto antes, ahora. La Junta tiene recursos, competencias y todo lo necesario para que esto se pueda solucionar", ha zanjado.