Dueñas denuncia que Planas sigue su hoja de ruta "con alguna opa" y deja al margen los temas "trascendentes" de las autonomías

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, lamenta que el ministro del ramo, Luis Planas, “sigue su hoja de ruta” con “alguna organización agraria” y “ha dejado al margen” las reivindicaciones y “temas trascendentes” trasladados por las comunidades autónomas, que pasan por cambios en la política hidráulica, en la de seguros o en la PAC con el fin de lograr un “arreglo generacional” para el campo, dijo.

Dueñas asistió hoy en Pamplona a la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, donde señaló que “espera poco”, al pensar que se trata de “otra reunión de cara a la galería”. Apuntó que hay “mucho debate pendiente” en política hidráulica, en el cambio en el plan de seguros agrarios, no solamente en el ámbito económico, sino cambiando la estrategia e incluyendo la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE); en el desarrollo de la ganadería extensiva, en la sanidad animal y vegetal y en ese “arreglo generacional”, dado que sin realizar una política agraria que “haga que nuestros agricultores y ganaderos estén interesados en seguir va a ser muy difícil que haya gente que quiera incorporarse a esta actividad”, alertó.+

Dueñas instó a potenciar la política hidráulica donde no hay regadío, porque “lógicamente es mucho más difícil el desarrollo de las actividades”. Asimismo, defendió que "la política agraria tiene que arrancar de cero, tiene que ser una PAC en la que la agricultura y el ganadero sean el centro y donde no haya ninguna nueva legislación europea, fundamentalmente verde, que no cuente con un estudio de impacto previo para conocer que repercusión tiene para el sector”.

Al respecto, solicitó una “preferencia comunitaria”, así como la necesidad de volver a plantear la relación con terceros países. “Ahora que hemos hablado mucho de los aranceles a los coches chinos, entendemos que, realmente, nuestro sector sigue desprotegido. Y cuando había que haber puesto aranceles a cereales de importación, a tomates o fresas, no hemos utilizado esa estrategia, siendo nuestro sector desfavorecido dentro de la Unión Europea”, aseveró Dueñas.