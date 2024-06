Tudanca se abre a un "reinicio" del estado autonómico de León, pero lo deja en manos de la militancia

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha considerado "legítima" este viernes la petición de una autonomía leonesa separada de Castilla aprobada esta misma semana en la Diputación de León y se ha abierto a un "reinicio" del Estado autonómico en España. "Quizá es el momento", ha señalado en un comunicado, aunque ha recordado que la posición del partido con respecto a esta cuestión deberán decidirla los militantes.

"Entiendo, respeto y me parece legítima la aspiración de León. Nunca me han oído otra cosa, aunque no pensara que fuera el camino. Hace unas semanas decía que se tenía que escuchar la voz de los leoneses y, por fin, la han expresado en la Diputación provincial con una mayoría clara. Toda mi comprensión y empatía con los leoneses y leonesas", ha afirmado.

Con todo, y a pesar de abrirse a la posibilidad de una autonomía leonesa que fuese refrendada por el Congreso de los Diputados, el dirigente socialista ha recriminado al PSOE de León haber defendido distintas posturas "en solo unas semanas" y ha afirmado que "cuando uno abre una puerta, debería saber dónde conduce". "En el PSOE de León he escuchado como se defiende, en apenas unas semanas: una Comunidad con dos fiestas, una región leonesa y una castellana, una región pero con un encaje diferente de El Bierzo, León solo y León con Asturias", ha afirmado.

El secretario general del PSCyL ha considerado "confuso" que la moción "la votaron a favor algunos que la habían rechazado previamente y la rechazaron algunos que la habían apoyado en sus Ayuntamientos". "Tanto, que alguno se desmarcó, a medias, tras apoyarla y otros, como el portavoz del PP, han dicho que apoyará la autonomía propia para León apenas horas después de rechazarla", ha afirmado.

Tudanca denuncia que el problema es "el PP y su gestión"

Tudanca ha denunciado, no obstante, que los problemas de León provienen "del PP y su gestión". "La causa, lo tengo claro, está en los sucesivos gobiernos del PP en la Junta de Castilla y León durante los últimos años", ha afirmado, asegurando que con Mañueco y el PP "se han exacerbado las desigualdades y las diferencias en servicios públicos, en infraestructuras, en desarrollo y en derechos". "Eso es lo que hay que cambiar. Sea cual sea la distribución territorial, nada cambiará si sigue el poder en manos de la derecha corrupta, la política y la mediática", ha afirmado.

El dirigente socialista ha asegurado que siempre ha exigido y propuesto "más sensibilidad, respeto, inversiones y descentralización económica e institucional que permitieran una Comunidad más justa y equilibrada". "Con muchas dificultades y mucha oposición. Dentro y fuera de mi partido. Obviamente, la situación ha ido a peor", ha añadido, insistiendo en que le parece "legítima" la aspiración de León.

Tudanca ha recordado que ese sentimiento existe "desde el principio de la democracia" y ha echado un capote al alcalde de León, José Antonio Diez. "Existe en toda la sociedad y en todos los partidos. Existía, de hecho, cuando el alcalde de León, en solitario, inició este proceso y hubo quienes quisieron apartarle de la candidatura", ha afirmado. "Yo nunca lo hice. Siempre he tenido una magnífica relación con él y con cuantos, en mi partido, desde siempre han apoyado la causa leonesista. Siempre le he ayudado, estuviéramos o no de acuerdo en todo, en los proyectos para León, fueran de la administración que fueran", ha añadido.

Tudanca se abre a un "reinicio" del estado autonómico

El dirigente socialista ha insistido en que "cuando uno abre una puerta, debería saber dónde conduce". "No quisiera pensar que la decisión no es meditada o sólo busca hacer ruido y engañar y frustrar a los leoneses. Sería muy irresponsable. Porque la aspiración de tener otra Comunidad está en el corazón de muchos leoneses", ha afirmado, y también ha recordado que ese sentimiento no es "tan fuerte" en El Bierzo y es "muy débil en Zamora y Salamanca", por lo que ha querido mostrarse "prudente".

"Pero yo no seré quien frustre las legítimas aspiraciones y sueños de muchos leoneses. Hoy se abre un camino que el propio Gobierno de España ha considerado legítimo y que escuchará. Yo también", ha afirmado. Tudanca ha asegurado que ahora toca "esperar a ver que sucede en el Congreso de los Diputados, que debería pronunciarse" y ha recordado que ese es "el camino de la Constitución".

"Si se reinicia el estado autonómico, estoy seguro de que otros se sumarán a estas legítimas reivindicaciones. Quizá es el momento. Es hora de ser coherentes y valientes", ha afirmado, recordando que, cuando llegue el momento de fijar la posición del partido acerca de este asunto la fijarán "los militantes mediante una consulta". "La voz de todos los socialistas decidirá", ha zanjado.